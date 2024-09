Drugiego września Uniwersytet opublikował informację dotyczącą przetargu, zmieniając niektóre z wymagań, także te dotyczące pojemności bagażnika.

Przetargi, które są ogłaszane przez uczelnie państwowe, muszą być podawane do informacji publicznej. Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się o jednym z nich, który organizuje Uniwersytet Wrocławski - chodzi o przetarg na samochód z klasy wyższej, którym w przyszłości będzie poruszał się rektor i kierownictwo uczelni.

Wymagania dotyczące pojazdu wzbudziły wśród internautów wątpliwości, bowiem uniwersytet poszukuje limuzyny z mocnym, benzynowymi silnikiem i napędem 4x4, a także licznymi udogodnieniami z zakresu komfortu i bezpieczeństwa. Po skrupulatnym przyjrzeniu się wszystkim parametrom zapisanym w zapytaniu doszliśmy do wniosku, że wymagania spełnia jeden model na rynku - Audi A6. Okazuje się jednak, że w toku postępowania przetargowego uczelnia zmieniła parametry i obecnie dopuszcza także samochody z bagażnikiem o pojemności większej niż 530 l. W ten sposób do gry wchodzą również pojazdy innym marek, na przykład Mercedes Klasy E. Przy okazji zmieniono także specyfikację innych warunków zamówienia - dopuszczono bowiem samochody bez funkcji podgrzewania przedniej szyby oraz te, których dźwignia zmiany biegów nie jest obszyta skórą (co w tej klasie pojazdów raczej nie występuje).

Auta dla kierownictwa Uniwersytetu

Jak podała rzeczniczka prasowa UWr “Uniwersytet Wrocławski posiada dwa samochody osobowe do dyspozycji kierownictwa uczelni. Po zakupie nowego auta, jeśli przetarg zostanie zakończony pozytywnie, przeznaczone do sprzedaży zostanie Audi A6 (rok produkcji: 2013, przebieg na dzień 09.08.2024 r.: 304 827 km). Drugi samochód osobowy do dyspozycji całego kierownictwa to również Audi A6, rocznik 2020, przebieg na dzień 20.08.2024 r.: 74 311 km."

Oferty na nowy pojazd dla kierownictwa UWr można składać do 12 września 2024 roku. Czas pokaże, jakie oferty wpłyną i który pojazd zostanie wybrany. Jak podaje uczelnia w informacji, “Wykonawca jest związany ofertą do 11.10.2024 roku"