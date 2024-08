Uniwersytet Wrocławski, jako uczelnia państwowa, czyli finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma obowiązek ogłaszać przetargi, które są podawane do wiadomości publicznej. Na stronie platformazakupowa.pl pojawiła się informacja o przetargu na samochód osobowy z wyższej klasy. W opisie przedmiotu zamówienia wyszczególniono bardzo konkretne parametry, które nowy pojazd dla uniwersytetu musi spełniać. Część z nich pozwala przypuszczać, że w przetargu ma wygrać jeden konkretny model.

Zdjęcie BMW serii 5 (G60) / BMW / materiały prasowe

Przetarg UWr na nowy samochód. Na celowniku tylko jeden model?

Klasa samochodu oraz wymagania dotyczące jego wyposażenia czy napędu pozwalają przypuszczać, że to auto dla rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Roberta Olkiewicza. Modelami z koncernu VW, a konkretnie Audi A6, poruszał się w przeszłości rektor prof. dr hab. Marek Bojarski. Ten model służył też rektorom Uniwersytetu Ekonomicznego czy Politechniki Wrocławskiej. Przetarg na nowy samochód ogłoszony 22 sierpnia zakłada, że auto będzie fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2024 lub 2025 roku). Uniwersytet szuka limuzyny z silnikiem benzynowym o pojemności do 3 litrów i mocy od 340 do 408 KM. Samochód musi mieć zawieszenie pneumatyczne, 4-strefową klimatyzację, wyświetlacz head-up czy 20-calowe obręcze kół. Realizacja zamówienia przetargu, na który oferty można składać do 5 września, ma odbyć się do 10 miesięcy od ogłoszenia zwycięzcy.

Zdjęcie Wymagania co do niektórych parametrów pozwalają przypuszczać, że auto zostało już wybrane. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Problem w tym, że wymagania co do niektórych parametrów pozwalają przypuszczać, że auto zostało już wybrane. Na polskim rynku nie ma wielu limuzyn, które mają silnik benzynowy o pojemności do trzech litrów, napęd 4x4 i od 340 do 408 KM. Odpada BMW serii 5 (z tą mocą dostępne są wyłącznie odmiany hybrydowe) czy BMW 340i xDrive (bak o pojemności 59 l, w wymaganiach jest co najmniej 60-litrowy zbiornik). Mercedes Klasy E dostępny jest w wersji z silnikiem 3-litrowym, ale wspomaganym przez instalację mild hybrid, której częścią jest jednostka elektryczna - nie wiadomo, czy to dyskwalifikuje ten model.

Z pewnością natomiast Uniwersytet Wrocławski nie wybierze Klasy E ze względu na... zbyt duży bagażnik. W opisie stoi bowiem, że ten ma mieć pojemność maksymalnie 530 l z możliwością przewozu wózka inwalidzkiego. Na nieszczęście dla Mercedesa bagażnik w Klasie E ma 540 litrów. Z tego względu lista modeli spełniających wymagania otwiera i jednocześnie zamyka Audi A6 w wersji 55 TFSI quattro s tronic z 3-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 340 KM, 530-litrowym bagażnikiem i dostępnym wyposażeniem opcjonalnym, które jest w wymaganiach uniwersytetu.

Zdjęcie Listę modeli spełniających wymagania otwiera i jednocześnie zamyka Audi A6. / materiały prasowe

Komentarz rzeczniczki UWr

O skomentowanie przetargu poprosiliśmy rzeczniczkę prasową UWr, panią Katarzynę Górowicz-Maćkiewicz. Dowiedzieliśmy się, że “wymagania są podobne do tych z poprzednich postępowań przetargowych". Obecnie do dyspozycji kierownictwa Uniwersytetu Wrocławskiego są dwa auta - Audi A6 z 2013 roku (z przebiegiem ponad 300 tys. km) oraz Audi A6 z 2020 roku (przebieg ponad 74 tys. km). Po zakupie nowego pojazdu ten pierwszy, bardziej wyeksploatowany samochód zostanie sprzedany.