Umweltzone w Niemczech to termin określający strefę ekologiczną. Nazywa się ją również strefą niskiej emisji. Umweltzone jest wydzielane z reguły w dużych, miejskich aglomeracjach. Kierowca, wjeżdżając na ich teren, nie może poruszać się pojazdem z silnikiem nieoznaczonym jako niskoemisyjny.

Celem Umweltzone jest poprawa jakości powietrza. Dotyczy to szczególnie dużych miast, takich, jak na przykład Berlin, Monachium, Lipsk, czy Köln. W Niemczech istnieje 56 stref niskiej emisji. Są opatrzone oznakowaniem wyznaczającym początek i koniec, a także informują o tym, jakie pojazdy mogą przekroczyć granicę danego Umweltzone. Niestosowanie się do oznaczeń skutkuje wysokim mandatem.

Reklama

Umweltzone. Strefy ekologiczne w Niemczech

Strefy ekologiczne w Niemczech zostały wyznaczone po raz pierwszy w marcu 2007 roku. Podstawą prawną jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która obowiązuje od 11.06.2008 r. W oznaczonych strefach mogą poruszać się pojazdy ze stosowną nalepką:

zielona upoważnia do poruszania się po każdej strefie ekologicznej;

upoważnia do poruszania się po każdej strefie ekologicznej; żółta nie pozwala wjeżdżać do stref ekologicznych (od 2015 roku);

nie pozwala wjeżdżać do stref ekologicznych (od 2015 roku); czerwona nie umożliwia poruszania się po strefach (od 2014 roku);

nie umożliwia poruszania się po strefach (od 2014 roku); czarna (zakaz wjazdu do stref ekologicznych).

Zdjęcie Od lewej: znak 270.1 (początek strefy), znak dodatkowy do 270.1 (pojazdy dopuszczone) i znak 270.2 (koniec strefy Umweltzone) / ADAC / materiał zewnętrzny

Czytaj również: Nowe zasady współpracy Nissana i Renault. Wygranymi Japończycy

Które pojazdy bezwzględnie nie mogą poruszać się po Umweltzone?

Do Umweltzone nie mogą wjechać maszyny z motorem benzynowym z instalacją gazową, które zarejestrowano przed 01.01.1993 rokiem. Po strefie nie można też jeździć osobówkami z jednostką diesla, a także pojazdami ciężarowymi, również z silnikiem wysokoprężnym.

Dotyczy to aut i pojazdów ciężarowych zarejestrowanych kolejno przed 01.01.1997 r. i przed 01.10.1996 r. Łamiąc niemieckie przepisy, trzeba przygotować się na mandat w wysokości od 80 do 108,50 euro.

Czytaj również: Czy straż pożarna jest gotowa na gaszenie elektryków? Minister zabrał głos

Gdzie kupić zieloną naklejkę – Umweltzone

Kierowcy, którzy zastanawiają się, gdzie kupić zieloną naklejkę Umweltzone, powinni udać się do certyfikowanych dystrybutorów na terenie Polski. Zalicza się do nich DEKRA. Po emblemat można zgłosić się do biur firmy we Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie, a także u partnerów organizacji. Są to rozmaite Stacje Kontroli Pojazdów (SKP). Zielona naklejka Umweltzone w tych miejscach jest wydawana od ręki.

Czytaj również: Strefy Czystego Transportu. Oto wzór nalepki. Szykuje się niezły kabaret!

Nalepka jest przyznawana na podstawie zanonimizowanych dokumentów pojazdu, dowodu rejestracyjnego. Innym rozwiązaniem jest zakup naklejki online. Żeby skorzystać z tej opcji, należy wypełnić stosowny formularz, a następnie uiścić płatność z poziomu platformy PayU lub przelewem bankowym.

Zdjęcie Za brak zielonej naklejki w strefie Umweltzone można otrzymać wysoką karę / 123RF/PICSEL

Gdzie nakleić zieloną naklejkę Umweltzone?

DEKRA proponuje trzy warianty cenowe. Za kupno naklejki ekologicznej online i wysyłkę listem poleconym oraz kurierem, trzeba zapłacić kolejno 119 zł brutto i 144 zł brutto. Natomiast za nabycie emblematu w biurze DEKRA we Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie trzeba uiścić opłatę w wysokości 150 zł brutto.

Warto też dowiedzieć się, jak nakleić zielony emblemat. Trzeba wpierw odtłuścić szybę czołową samochodu, a potem odkleić folię wzdłuż nacięcia. Zacięcie znajduje się na ⅓ wysokości górnej części emblematu. Następnie naklejkę Umweltzone przykleja się od wewnętrznej strony przedniej szyby pojazdu, w prawym dolnym rogu. Następnie można odkleić resztę folii i docisnąć emblemat do szyby.

Czytaj również:

Jeździsz autem służbowym - będziesz dmuchał w alkomat w pracy. Nowe przepisy

Kolejna podwyżka opłat za autostradę A4 Kraków - Katowice. Nawet o 30 proc.

Policyjny pościg za Audi - sceny niczym z amerykańskiego filmu