Jeździsz autem służbowym - będziesz dmuchał w alkomat w pracy. Nowe przepisy

Za wprowadzeniem zmian opowiedziało się w sejmie aż 430 posłów ze wszystkich stron sceny politycznej.



Co zmienia nowelizacja Kodeksu pracy?

Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych:



umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy.



Zapisy znowelizowanej ustawy pozwolą wreszcie na legalne kontrolowanie stanu trzeźwości przez pracodawców. Mówiąc wprost - kierowca autobusu, motorniczy czy chociażby osoba korzystająca ze służbowych pojazdów - nie będą już mogli odmówić poddania się badaniu na zawartość alkoholu przed przystąpieniem do pracy. Sprawa jest oczywiście dużo szersza i nie ogranicza się wyłącznie do kierowców.

Badanie alkomatem przez pracodawcę będzie legalne - koniec absurdalnych przepisów

Przypomnijmy - chociaż w wielu przedsiębiorstwach transportu publicznego wyrywkowe badania alkomatem od dawna są standardem, do tej pory przepisy pozwalały pracodawcy na takie działanie wyłącznie za zgodą pracownika. Co więcej, takie badania odbywały się z reguły z pogwałceniem prawa.



Zgodnie z poprzednimi zapisami kodeksu pracy wykonywać mógł je wyłącznie "uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego" (np. policja lub straż miejska), a co do samego pracownika "zachodzić musiało uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu".



Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca wprowadzi kontrolę trzeźwości pracowników - czytamy w uzasadnieniu do nowej ustawy opracowanym przez Kancelarię Prezydenta.

Jak ma wyglądać badanie trzeźwości w pracy?

Samo badanie "nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika" i ma się dobywać "przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie". Oznacza to, że pracodawca - zgodnie z prawem - będzie mógł zainwestować we własny alkomat, a posługiwanie się nim nie będzie wymagało wzywania na miejsce policji.



O interwencję stosownych służb poprosić będzie mógł za to sam pracownik jeśli uzna, wynik badania przeprowadzonego przez pracodawcę za niewiarygodny.



Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadzi uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Organ ten przeprowadza badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego albo zleca przeprowadzenie badania krwi, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w ustawie. - czytamy w ustawie

Co ważne - nowe przepisy dotyczą wszystkich osób wykonujących czynności na rzecz danego pracodawcy, a nie tylko tych, zatrudnionych na umowę o pracę.

