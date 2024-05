Uciekał przed policją pod prąd. Inni kierowcy w popłochu zjeżdżali z drogi

Do 8 lat więzienia grozi 27-latkowi, który uciekając przed policją, wjechał Audi pod prąd na drogę ekspresową. Mężczyzna zmuszał innych kierowców do gwałtownej zmiany pasa, stwarzając poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Na opublikowanym filmie widać, że do tragicznego w skutkach wypadku brakowało niewiele.

Zdjęcie Uciekał przed policją pod prąd. Inni kierowcy w popłochu zjeżdżali z drogi / Policja