Celem współpracy jest wdrożenie autonomicznych samochodów także w Europie, co planowane jest na 2026 rok.

Uber poinformował, że poczynił kolejne kroki w kwestii rozszerzenia swoich usług autonomicznych taksówek na całym świecie. Po niedawnym nawiązaniu współpracy z amerykańską firmą May Mobility, firma pozyskała kolejnego partnera. Tym razem to chińska firma Momenta - duży gracz w branży, specjalizujący się w sztucznej inteligencji i technologii pojazdów autonomicznych.

To nie pierwszy raz, gdy Uber podejmuje próbę wprowadzenia samojezdnych taksówek. Od lat firma inwestuje we współpracę z technologicznymi gigantami. Już kilka lat temu Uber zawarł strategiczne partnerstwa z firmami zajmującymi się autonomicznymi taksówkami i dostawami, takimi jak Motional czy Serve Robotics. W maju 2023 roku podpisał także wieloletnią umowę z amerykańską firmą Waymo, by oferować klientom przejazdy bez kierowców oraz dostawy jedzenia przez platformę Uber Eats.