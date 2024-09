Prezydent Warszawy chce, by samorządy odzyskały fotoradary

W nocy z 14 na 15 września 2024 roku doszło do głośnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jadący z bardzo dużą prędkością Volkswagen Arteon najechał na tył Forda, który to uderzył w barierki energochłonne. Autem amerykańskiej marki podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku zderzenia zginął siedzący z tyłu 37-letni pasażer. Do szpitala trafiły 37-letnia kobieta kierująca autem (żona mężczyzny), a także dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Poważne obrażenia poniosła również kobieta, która podróżowała Volkswagenem.

Reklama

Do zdarzenia odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. "Do takich sytuacji nie może dochodzić na naszych ulicach, dlatego cały czas pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami" - napisał samorządowiec. Zapowiedział, że stolica "przekaże kolejne środki na dodatkowe patrole policjantów z drogówki", a także podwoi finansowanie na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. To jednak nie wszystko.