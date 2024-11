Spis treści: 01 Finał trzeciego sezonu Toyota GR Cup na torze Słomczyn

Toyota Gazoo Racing Polska zakończyła trzeci sezon popularnego pucharu Toyota GR Cup zorganizowanego dla fanów sportowych samochodów marek Toyota - w szczególności dla kultowych modeli z serii GR oraz Lexus. Rywalizacja sportowa toczyła się od kwietnia do października i składa się z zawodów rozgrywanych na profesjonalnych torach wyścigowych i autodromach oraz ich wirtualnych odpowiednikach.

Finał trzeciego sezonu Toyota GR Cup na torze Słomczyn

Zlot fanów japońskiej motoryzacji będący jednocześnie zwieńczeniem tegorocznych zmagań miał miejsce na położonym w Grójcu torze wyścigowym Autodrom Słomczyn. Obiekt o łącznej długość 1093 metrów od lat przyciąga wyczynowych kierowców za sprawą trudnych techniczne pętli i przecięć umożliwiających tworzenie wielu różnych kombinacji przejazdów. Podczas działalności toru odbywały się tutaj imprezy z serii m.in. Rallycross, lokalne puchary, a także kursy na licencje sportowe.

Zdjęcie Zespół Toyota Gazoo Racing Polska przygotował cztery testowe modele, które były dostępne w ramach przejazdów z instruktorem. / Krzysztof Mocek

Na uczestników jesiennej edycji zlotu czekało prawdziwe zatrzęsienie atrakcji. Zainteresowani mogli potrenować wyścigową jazdę na torze, zapoznać się z wyjątkowymi autami Toyoty na wystawie car spot, czy wziąć udział w turnieju simracingowym na popularnej platformie Forza Motorsport. Pomimo zapowiadanych trudnych i iście zimowych warunków, nie zabrakło kierowców chętnych do szlifowania swoich umiejętności, a parking obiektu szybko zaroił się od pieczołowicie przygotowanych modeli Toyoty.

Sportowe Toyoty opanowały podwarszawski obiekt

Chociaż wyraźny prym wiodły modele GR Yaris, GR86 oraz GR Supry, nie brakowało także starszych pojazdów, w tym zmodyfikowanych egzemplarzy GT86 oraz MR2. Zespół Toyota Gazoo Racing Polska przygotował ponadto cztery testowe modele, które były dostępne w ramach przejazdów treningowych z instruktorem. Wśród nich szczególną uwagę przyciągnęła wyczynowa Toyota Yaris TRC RN2, zaprojektowana specjalnie pod kątem markowego pucharu Toyoty startującego w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Za projekt wyścigowego Yarisa w całości odpowiada Complex Motorsport, będący jednocześnie promotorem tej stosunkowo przystępnej serii. Do samego auta wrócimy jeszcze zresztą na naszych łamach, bo także i my mieliśmy okazję sprawdzić się za jego kierownicą. Wrażenia bez wątpienia zasługują na osobny tekst.

Zdjęcie Wyczynowa Toyota Yaris TRC RN2 nie ustępuje kroku nawet dużo mocniejszym samochodom / Fot. Toyota Gazoo Racing Polska /

Trzeci sezon Toyota GR Cup. Klasyfikacja kierowców

W trakcie wydarzenia odbyła się także ceremonia wręczenia nagród za sezon 2024. Kierowcy samochodów z linii GR konkurowali w dwóch grupach GR Yaris Cup i GR Open Cup, a właściciele pozostałych samochodów marek Toyota i Lexus w grupie Race & Fun. Rozwinięciem tegorocznej rywalizacji były nowe klasy GR Yaris Stock Cup, Hachi-Roku oraz Time-Attack.

Tytuł mistrzowski w Gr Yaris Cup zapewnił sobie Nikolas Krzemiński, wygrywając z 18 innymi kierowcami. Mariusz Miąsko stoczył ciężki bój o drugie z rzędu zwycięstwo w GR Open Cup, gdzie zmierzyło się 11 kierowców w modelach GR Supra i GR86. Dariusz Mrok okazał się najlepszy w grupie Race & Fun (21 kierowców) oraz w klasie Hachi-Roku (12 kierowców). Jan Biegoń triumfował w klasie Time-Attack (16 kierowców), a Diana Prietz zwyciężyła w klasie GR Yaris Stock Cup, wyprzedzając czterech konkurentów.

Toyota, wspierając rozwój popularnych imprez track day oraz simracingu chce by każdy mógł swobodnie korzystać z jej sportowego dziedzictwa i wyjątkowej oferty samochodów. Odbywa się to w bezpiecznych warunkach, a każdy może sprawdzić, jak szybkie oraz konkurencyjne są samochody Toyoty i Lexusa. podsumował Mateusz Malinowski, Regional Product Manager Toyota Central Europe.

Kierowcy szykujcie kaski. Wkrótce rusza kolejny sezon

Organizatorzy zapowiedzieli już nadejście kolejnego sezonu GR Cup w 2025 roku, co z pewnością stanowi doskonałą wiadomość dla fanów szybkiej motoryzacji. Trudno bowiem wyobrazić sobie lepszą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w kontrolowanych warunkach, a jednocześnie do doskonalenia swoich zdolności za kierownicą.

Zdjęcie Zainteresowani mogli wziąć udział w turnieju simracingowym na popularnej platformie Forza Motorsport / Fot. Toyota Gazoo Racing Polska /

Zdjęcie Wiatr i mróz nie zatrzymały kierowców. Sportowe Toyoty opanowały podwarszawski obiekt / Fot. Toyota Gazoo Racing Polska /

Zdjęcie Nie brakowało także starszych, ale równie szybkich pojazdów producenta / Fot. Toyota Gazoo Racing Polska /