To najbardziej ekskluzywne Mercedesy na świecie. Robi je polska firma

W skrócie Carlex Design, prowadzony przez Damiana Skotnickiego, przekształca Mercedesy klasy G w dzieła sztuki, łącząc spójny design, doskonałe rzemiosło i szlachetne materiały.

Firma tworzy limitowane kolekcje, takie jak seria inspirowana P51 Mustangiem oraz Himalaya, nawiązująca do torebki Hermes Birkin.

Największy rozgłos zdobył projekt G-Falcon, stworzony dla szejka Al Nahyana ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co otworzyło firmie drzwi do renomowanych kolekcjonerów.

Carlex Design zmienia samochody w dzieła sztuki

Skotnicki podkreśla, że ”wszystkie ich dzieła łączą trzy elementy, spójny design, doskonałe rzemiosło i szlachetne materiały”. Firma nie zajmuje się natomiast modyfikacjami mechanicznymi.

Carlex Design tworzy samochody, dla których inspiracją są najpiękniejsze i najbardziej prestiżowe przedmioty na świecie. Właśnie powstaje kolekcja siedmiu Mercedesów klasy G nawiązująca do P51 Mustanga, amerykańskiego myśliwca z czasów II wojny światowej, który uchodzi za najpiękniejszy samolot świata.

Do kobiet skierowany jest natomiast projekt Himalaya. To limitowana do siedmiu sztuk seria inspirowana torebką Hermes Birkin, której ceny zbliżają się do kwoty pół miliona dolarów, i która uchodzi za najdroższą torebkę świata. Wnętrze klasy G Himalaya wykończone jest tą samą skórą z aligatora, z której wykonano specjalną edycję torebki Birkin, a lakier samochodu mieni się pyłem diamentowym.

Jednak największy rozgłos przyniósł Skotnickiemu wykonany w jednym egzemplarzu projekt G-Falcon, który trafił w ręce pierwszej osoby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan to największy kolekcjoner samochodów tej części globu. Wykonany w jednym egzemplarzu G-Falcon, który nawiązuje do najpiękniejszego karabinu na świecie, otworzył firmie Carlex Design drzwi do świata najważniejszych kolekcjonerów.

Mercedesy klasy G od Carlex Design to odwrócone restomody

Założeniem projektu związanego w klasą G, któremu obecnie poświęciła się firma Carlex Design jest zbudowanie na bazie nowego Mercedesa auta, które wygląda jakby miało kilkadziesiąt lat. Tym samym tworzone są samochody, które stylem nawiązują do najlepszych lat Mercedesa, a wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania związane z komfortem, rozrywką i bezpieczeństwem. Dodatkowo zyskują indywidualny charakter dzięki dedykowanym kolorom, na nowo wykończonym wnętrzom oraz subtelnym modyfikacjom zewnętrznym.

Jakie były początki Carlex Design?

Carlex Design zaczynał do renowacji wnętrz. Od początku firma poszukiwała odrębności, co doprowadziło do powstania studia projektowego i odkrywania nowych i wyjątkowych materiałów i technologii. Rozwój studia projektowego stał się siłą napędową firmy. Damian Skotnicki podkreśla, że „warsztat Carlex Design to miejsce, w którym sztuka spotyka się z elegancją i umiarem, a subtelne zmiany, zawsze okazują głęboki szacunek dla oryginalnych projektów”. Obecnie firma posiada studio projektowe, szwalnię, lakiernię, zatrudnia 70 osób i zgodnie z założeniami nie będzie się rozrastała, co pozwoli zachować ekskluzywność.