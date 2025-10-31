Spis treści: Tesla pokazuje "duchy" na ekranie Skąd się biorą "duchy" na ekranie Tesli? Nie duchy, a ograniczenia technologii

Tesla pokazuje "duchy" na ekranie

Nagranie, które w ostatnich dniach zdobyło miliony wyświetleń na TikToku, opublikował użytkownik Evan Era. Mężczyzna postanowił sprawdzić, czy krążące po sieci filmy o "duchach" na ekranie Tesli są prawdziwe. Wraz z pasażerem wjechał nocą na cmentarz, korzystając z systemu wspomagania kierowcy z funkcją rozpoznawania obiektów.

Po chwili na ekranie samochodu pojawiły się ikony pieszych, mimo że wokół nie było żadnych ludzi. Widać, jak sylwetki znikają i pojawiają się ponownie tuż obok auta. W pewnym momencie Tesla wskazała postać idącą przed samochodem, choć przed maską znajdował się jedynie duży nagrobek.

Nagranie pojawiło się w sieci tuż przed Halloween, co tylko zwiększyło jego popularność. To nie pierwszy tego typu przypadek, podobne filmy publikowali kierowcy z USA, Kanady i Chin, pokazując, jak system Tesli "wykrywa" niewidzialnych pieszych w okolicach cmentarzy i kościołów.

Skąd się biorą "duchy" na ekranie Tesli?

System wizualizacji otoczenia w samochodach Tesli łączy dane z kamer, czujników i ultradźwięków, by stworzyć uproszczony model przestrzeni wokół auta. Oprogramowanie następnie wyświetla symbole pieszych, pojazdów czy przeszkód na centralnym ekranie.

Według serwisu The Science Times, w takich sytuacjach dochodzi do tzw. fałszywych pozytywów - błędnych interpretacji obrazu przez system. Wysokie, pionowe obiekty, takie jak nagrobki czy krzyże, mogą być interpretowane jako sylwetki ludzkie. Dodatkowo odbicia świateł, cienie i nieregularne kształty mogą wprowadzać algorytmy w błąd.

Warto dodać, że nowsze modele Tesli korzystają już wyłącznie z systemu Tesla Vision, który analizuje otoczenie za pomocą kamer, bez wsparcia radarów. Taki sposób działania zwiększa ryzyko błędnej interpretacji obiektów o nietypowych kształtach, zwłaszcza w nocy i przy słabym oświetleniu.

Tesla projektuje swoje oprogramowanie by działało zapobiegawczo, woli błędnie uznać obiekt za pieszego, niż zignorować potencjalne zagrożenie. To właśnie dlatego ekran może pokazywać postać w miejscu, gdzie w rzeczywistości znajduje się kamień, kwietnik lub tablica nagrobna.

Nie duchy, a ograniczenia technologii

Podobne zjawisko odnotowali również kierowcy chińskiego modelu Li Auto L9. W czasie święta zmarłych, system wykrywania pieszych również pokazywał sylwetki między nagrobkami. Producent wyjaśnił to jasno: to nie duchy, lecz ograniczenia technologii rozpoznawania obiektów dostępnych na rynku.

Portal Snopes potwierdza, że przyczyną takich sytuacji są błędne odczyty sensorów. Pionowe elementy o ludzkich proporcjach jak nagrobki czy znicze, są przez algorytmy interpretowane jako piesi. W połączeniu z cieniami i zapobiegawczym działaniem systemu bezpieczeństwa daje to złudzenie "duchów" pojawiających się i znikających na ekranie.

