W skrócie Chorwacja wprowadza cyfrowy system poboru opłat Crolibertas, eliminując tradycyjne bramki na autostradach do listopada 2026 roku.

Nowy system pozwala na płatności za przejazd za pomocą urządzenia ENC lub automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Przepustowość autostrad ma wzrosnąć aż dziesięciokrotnie, a prace instalacyjne finansowane są ze wsparciem Unii Europejskiej.

Chorwacja wdraża cyfrowy system poboru opłat

We wtorek, 4 listopada, rozpoczęły się prace na autostradzie A3 między miejscowościami Popovaca i Novska. To właśnie tam powstają pierwsze portale (konstrukcje nad jezdnią) w ramach systemu Crolibertas, nowoczesnego, elektronicznego rozwiązania, które pozwoli kierowcom poruszać się po autostradach bez konieczności zatrzymywania się przy bramkach.

System zostanie wprowadzony na wszystkich autostradach zarządzanych przez spółki HAC, Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj. Opiera się na zasadzie tzw. free flow, czyli płynnego przejazdu bez barier i szlabanów.

W ramach projektu powstanie 212 portali wyposażonych w kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (technologia ALPR) oraz anteny do komunikacji z urządzeniami elektronicznego poboru opłat (ENC). Do nadzoru systemu służyć będzie również 74 pojazdy kontrolne.

Jak działa nowy system opłat autostradowych w Chorwacji?

System Crolibertas całkowicie eliminuje płatności gotówkowe. Kierowcy będą mieli do wyboru dwie metody rozliczenia:

urządzenie ENC, znane z dotychczasowego systemu elektronicznego poboru opłat,

automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR), które naliczy opłatę po wcześniejszej rejestracji w systemie ESNC.

W nowym modelu nie będzie już fizycznych bramek ani możliwości płacenia gotówką lub kartą przy zjeździe z autostrady. System obejmie samochody osobowe, motocykle oraz pojazdy ciężarowe. Dla pojazdów powyżej 3,5 tony i autobusów obowiązkowe będą urządzenia pokładowe.

Opłata pozostanie uzależniona od dystansu przejazdu. Chorwacja nie wprowadzi ogólnej winiety. Jak podkreśla tamtejsze Ministerstwo Transportu, to rozwiązanie "sprawiedliwe wobec użytkowników" i zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

Przepustowość ma wzrosnąć dziesięciokrotnie

Według danych Hrvatske Autoceste, przepustowość przejazdu ma wzrosnąć z około 300 do nawet 3 tys. pojazdów na godzinę. Dla kierowców oznacza to koniec długich kolejek, szczególnie w newralgicznych punktach, jak okolice Lucko na autostradzie A1 prowadzącej nad Adriatyk.

Wartość inwestycji to blisko 80 mln euro (około 345 mln zł). Pierwsze prace instalacyjne odbywają się głównie w godzinach nocnych, przy ograniczonym natężeniu ruchu. Na odcinku Popovaca-Novska wprowadzono tymczasową organizację ruchu, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Kiedy znikną bramki z chorwackich autostrad?

Pełne wdrożenie systemu planowane jest na listopad 2026 roku. Minister transportu Oleg Butkovic zapowiedział, że system zostanie uruchomiony po sezonie wakacyjnym, by uniknąć problemów w okresie największego ruchu turystycznego.

Nowy model ma zapewnić płynniejszy przejazd, mniejsze zużycie paliwa i wyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo powstanie 140 pasów szybkiej rejestracji, gdzie niezarejestrowani kierowcy będą mogli dodać numer tablicy i wybrać formę płatności na miejscu.

