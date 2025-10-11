Spis treści: Ceny winiet za autostrady w Austrii w 2026 roku Jaki mandat za brak winiety w Austrii? Które autostrady w Austrii są za darmo?

Austriacka spółka zarządzająca autostradami i drogami ekspresowymi ASFINAG potwierdziła, że rok 2026 będzie ostatnim, w którym kierowcy będą mogli kupić tradycyjną winietę w formie naklejki. Od 2027 roku obowiązywać będzie już wyłącznie wersja elektroniczna.

Jak zapewniają przedstawiciele ASFINAG, kierowcy nie muszą obawiać się trudności z zakupem nowego typu winiety. Cyfrową wersję będzie można nabyć nie tylko przez internet - na stronie ASFINAG czy w aplikacjach mobilnych - ale także w punktach stacjonarnych, takich jak stacje benzynowe, sklepy czy punkty partnerskie.

W ostatnich latach popularność winiet cyfrowych gwałtownie wzrosła. Obecnie już trzy czwarte kierowców w Austrii wybiera wersję elektroniczną, podczas gdy klasyczne "naklejki" stanowią zaledwie 25 procent sprzedaży.

Ceny winiet za autostrady w Austrii w 2026 roku

Wraz z nadchodzącą zmianą systemu, Austria zapowiedziała również podwyżkę cen winiet. Nowe stawki wejdą w życie w 2026 roku, a ich wysokość wzrośnie średnio o 2,9 procent.

Nowe ceny dla samochodów osobowych będą następujące:

winieta jednodniowa (tylko w wersji cyfrowej): 9,60 euro (wcześniej 9,30 euro)

winieta 10-dniowa: 12,80 euro (wcześniej 12,40 euro)

winieta 2-miesięczna: 32,00 euro (wcześniej 31,80 euro)

winieta roczna: 106,80 euro (wcześniej 103,80 euro)

Winiety na rok 2026 będzie można kupić od końca listopada 2025 roku. Roczna wersja zachowa dotychczasowy okres ważności - będzie obowiązywać przez 14 miesięcy, od 1 grudnia 2025 roku do 31 stycznia 2027 roku.

Jaki mandat za brak winiety w Austrii?

Podróż po austriackich autostradach bez ważnej winiety może kosztować kierowcę bardzo dużo. ASFINAG przypomina, że osoby przyłapane na jeździe bez opłaty muszą liczyć się z karą w wysokości 120 euro w przypadku samochodu osobowego i 65 euro dla motocykla.

Jeśli kierowca nie opłaci tej kary na miejscu, sprawa trafia do sądu, a grzywna może wzrosnąć nawet do 3 tys. euro. System elektroniczny, który w pełni wejdzie w życie od 2027 roku, pozwoli na automatyczne wykrywanie pojazdów bez ważnej winiety dzięki kamerom zamontowanym nad pasami ruchu.

Które autostrady w Austrii są za darmo?

Choć większość austriackich autostrad wymaga posiadania winiety, istnieje kilka wyjątków, w których kierowcy mogą poruszać się bez opłaty. Dotyczy to głównie krótkich odcinków przygranicznych, między innymi fragmentów autostrad prowadzących do Niemiec, Węgier czy Włoch.

Wykaz takich tras publikowany jest na stronie ASFINAG i warto go sprawdzić przed wyjazdem, zwłaszcza jeśli planujemy jedynie krótki przejazd przez Austrię.

Wszystkie wpływy z winiet - zarówno papierowych, jak i cyfrowych - są przeznaczane na utrzymanie, budowę i modernizację dróg wchodzących w skład sieci autostrad i tras ekspresowych w Austrii. Obecnie system ten obejmuje ponad 2260 kilometrów infrastruktury.

Zgodnie z zapowiedziami ASFINAG, środki z nowego systemu winietowego posłużą również do finansowania działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu, rozwoju technologii cyfrowych w zarządzaniu ruchem oraz rozbudowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy autostradach.

