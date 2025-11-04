Spis treści: Thule Palm - fotelik samochodowy dla starszych dzieci Norma i-Size - co to jest? Thule Impact Protection System Ile kosztuje Thule Palm?

Thule Palm - fotelik samochodowy dla starszych dzieci

Model Thule Palm przeznaczony jest dla dzieci o wzroście od 100 do 150 cm. Wiele fotelików z tej kategorii nie zapewnia odpowiedniego podparcia nóg i pleców, przez co młodzi pasażerowie z czasem zaczynają się garbić, co może powodować nieprawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa.

Nowy model Thule ma rozwiązać ten problem dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej (PUR), znanej z wysokiej elastyczności i zdolności tłumienia drgań. Materiał ten równomiernie rozkłada ciężar ciała i wspiera uda, pomagając utrzymać prawidłową, wyprostowaną pozycję przez całą podróż.

Wysokość zagłówka można regulować w 15 pozycjach, co pozwala dostosować fotelik do wzrostu dziecka.

Thule materiały prasowe

Norma i-Size - co to jest?

Thule Palm spełnia wymagania normy i-Size (UN R129), europejskiego standardu homologacji fotelików samochodowych, obowiązującego w Unii Europejskiej od 2013 r. Zastąpił on starsze przepisy ECE R44/04, wprowadzając dokładniejsze testy bezpieczeństwa i surowsze kryteria konstrukcyjne.

Foteliki i-Size są testowane w symulacjach zderzeń bocznych i tylnych z wykorzystaniem manekinów serii Q, które wierniej odwzorowują zachowanie ciała dziecka w czasie kolizji. Wszystkie modele certyfikowane w tym standardzie muszą być wyposażone w mocowanie ISOFIX, co zmniejsza ryzyko błędnego montażu i poprawia stabilność.

W praktyce oznacza to, że fotelik spełniający normę i-Size zapewnia lepszą ochronę głowy, szyi i tułowia dziecka oraz spełnia najnowsze wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w całej UE.

Thule Impact Protection System

Thule Palm został wyposażony w Thule Impact Protection System, obejmujący duży, energochłonny zagłówek oraz boczne elementy ochronne. System chroni dziecko zarówno przy zderzeniach bocznych, jak i tylnych.

Fotelik mocowany jest do samochodu przy użyciu ISOFIX, dzięki czemu pozostaje stabilny nawet wtedy, gdy nie jest używany. Dodatkowym elementem wyposażenia jest podnóżek Thule Palm (sprzedawany oddzielnie), który poprawia krążenie krwi i redukuje napięcie mięśni podczas dłuższych podróży.

Ile kosztuje Thule Palm?

Nowy fotelik trafi do polskich sklepów w listopadzie 2025 r. w cenie 1159 zł. Dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Black, Mid Gray i Soft Beige. W zależności od szerokości auta, w drugim rzędzie siedzeń można zamontować nawet trzy foteliki Thule Palm jednocześnie.

