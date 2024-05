Ten model nie ma sobie równych w Polsce. To absolutny hit

Spis treści: 01 Toyota najpopularniejszą marką wśród Polaków

Toyota najpopularniejszą marką wśród Polaków

Toyota jest niezmiennie ulubioną marką Polaków. W pierwszych czterech miesiącach tego roku zarejestrowano łącznie 39 159 samochodów osobowych i dostawczych z logo japońskiego producenta. Wynik ten jest o 16 proc. lepszy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a także zapewnia Toyocie udział w polskim rynku na poziomie 19,2 proc.

Sprzedaż samochodów w 2024 r. Który model jest najpopularniejszy?

Najchętniej kupowanym przez polskich klientów modelem niezmiennie jest Corolla. Polski importer chwali się, że to pierwsze auto, które w tym roku przekroczyło liczbę 10 tys. zarejestrowanych egzemplarzy - do końca kwietnia sprzedano 10 411 sztuk (oznacza to, że co czwarte auto Toyoty sprzedane w tym roku w Polsce to Corolla).

Zdjęcie Toyota Corolla to najchętniej kupowane przez Polaków auto w tym roku. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Oprócz Corolli w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów w naszym kraju znalazły się jeszcze cztery inne modele Toyoty. Na ostatnim stopniu podium uplasował się Yaris Cross z liczbą 5 731 sprzedanych egzemplarzy. Czwarte miejsce zajął C-HR (4 852 sztuki), piąte Yaris (4 682), a siódme RAV4 (4 228).

Sprzedaż samochodów w kwietniu. Lider nie będzie zaskoczeniem

A jak wyglądała sytuacja w samym kwietniu? Japońska marka sprzedała łącznie w naszym kraju 8 927 samochodów, czyli o 40 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Jeśli chodzi o miejsce lidera, zaskoczenia nie będzie - w minionym miesiącu Polacy najchętniej decydowali się na Corollę. Łącznie sprzedano 2 360 sztuk tego modelu. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim jest to wzrost o 52 proc. W pierwszej dziesiątce zestawienia za kwiecień znalazły się jeszcze trzy modele Toyoty. Na trzecim miejscu uplasował się Yaris (1 249 sprzedanych egzemplarzy), na czwartym RAV4 (1 215), a na piątym C-HR (1 166).

Zdjęcie Toyota Corolla dostępna jest w trzech odmianach nadwozia - hatchback, sedan i kombi. W ofercie znalazły się łącznie trzy wersje napędowe. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Toyota Corolla. Napędy, ceny

Toyota Corolla dostępna jest w trzech wersjach nadwozia - hatchback, kombi oraz sedan. W przypadku dwóch pierwszych odmian klienci mogą zdecydować się wyłącznie na układy hybrydowe. Do wyboru jest odmiana 1.8 Hybrid o mocy 140 KM oraz 2.0 Hybrid Dynamic Force generująca 196 KM. Decydując się na sedana można wybrać 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 125 KM (z sześciobiegową skrzynią manualną lub bezstopniową automatyczną) lub wspomnianą już 140-konną hybrydę.

Ceny hatchbacka startują od 125 tys. zł (jest to cena promocyjna, zgodnie z ceną katalogową samochód w podstawowej wersji wyposażenia kosztuje 126 900 zł). Sedan to wydatek w wysokości co najmniej 106 900 zł. W przypadku kombi natomiast trzeba zapłacić minimum 129 tys. zł (cena promocyjna, katalogowa - 130 900 zł).