Toyota RAV4 z sukcesem w Polsce. Magiczna bariera przebita

Spis treści: 01 Toyota RAV4 to lider w gamie producenta

02 Toyota RAV4 przebiła magiczną barierę

03 Toyota RAV4 z hybrydą i hybrydą plug-in

04 Jakie wersje wyposażenia cieszyły się największą popularnością?

Toyota RAV4 to lider w gamie producenta

Toyota RAV4 to najpopularniejszy model Toyoty ze zelektryfikowanym napędem. W całym zeszłym roku klienci kupili 408 919 egzemplarzy tego auta wraz z klasyczną hybrydą lub hybrydą typu plug-in. Najwięcej samochodów trafiło do kierowców w Ameryce Północnej - 236 512 sztuk. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazła się Europa z wynikiem 75 071 egzemplarzy.

Toyota RAV4 przebiła magiczną barierę

Model cieszy się popularnością również w Polsce. Polski importer poinformował, że całkowita sprzedaż Toyoty RAV4 z napędami hybrydowymi przekroczyła już 50 tys. egzemplarzy - dokładniej sprzedano 50 100 aut. W efekcie model stał się trzecim autem z tym rodzajem napędu w gamie japońskiego producenta, który przebił tę barierę. Najpopularniejszą hybrydą w Polsce jest, tu raczej nie będzie zaskoczenia, Corolla (79 376 egzemplarzy). Poziom 50 tys. sprzedanych aut przekroczył jeszcze model C-HR (53 753 sztuk).

Reklama

Toyota RAV4 z hybrydą i hybrydą plug-in

Toyota RAV4 z układem hybrydowym dostępna jest w Polsce od kwietnia 2016 roku. Napęd ten zadebiutował w aucie wraz liftingiem czwartej generacji. Bazą układu hybrydowego trzeciej generacji był silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. Niezależnie od tego, czy auto oferowało napęd na przód, czy na cztery koła (E-FOUR), generowało 197 KM.

Aktualna generacja RAV4 trafiła do sprzedaży pod koniec 2018 roku. Model z napędem hybrydowym czwartej generacji opartym na silniku benzynowym o pojemności 2,5 litra generuje 218 KM (napęd na przód) lub 222 KM (napęd na cztery koła AWD-i). W pierwszym przypadku RAV4 rozpędza się do 100 km/h w 8,4 s. W drugim potrzebuje na to 8,1 s.

Zdjęcie Toyota RAV4 dostępna jest obecnie z klasyczną hybrydą oraz układem hybrydowym typu plug-in. W ofercie nie ma już odmiany z dwulitrową jednostką benzynową. / materiały prasowe

W 2020 roku do oferty RAV4 dołączyła generująca 306 KM hybryda typu plug-in. Toyota chwali się, że to najmocniejsza wersja w historii modelu. Przyspiesza do 100 km/h w sześć sekund. Dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi o pojemności 18,1 kWh samochód jest w stanie pokonać do 75 km w trybie elektrycznym (według norm WLTP). Standardowa ładowarka o mocy 6,6 kW pozwoli na uzupełnienie energii w akumulatorze "do pełna" w 2,5 godziny. Obecnie w ofercie RAV4 znajdują się tylko układy hybrydowe.

Jakie wersje wyposażenia cieszyły się największą popularnością?

W samym 2023 roku sprzedano 7 863 egzemplarze RAV4 z napędami hybrydowymi. W przypadku klasycznej hybrydy aż 65 proc. wybrało wersję z napędem AWD-i. Najczęściej konfigurowane były auta w wersjach Comfort (z pakietem Style) oraz Executive.

W odmianie Comfort, wraz z pakietem Style, RAV4 wyposażone w dwustrefową klimatyzację automatyczną, 18-calowe felgi, 10,5-calowy wyświetlacz multimediów, cyfrowe zegary, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika czy indukcyjną ładowarkę. W odmianie Executive klienci mogą znaleźć m.in. cyfrowe lusterka wsteczne, wentylowane fotele z przodu czy 19-calowe felgi.

Jeśli chodzi o hybrydę typu plug-in, ponad połowa kupionych w 2023 roku to wersja Style. W standardzie wyposażona jest m.in. w elektrycznie sterowany dach panoramiczny, skórzaną tapicerkę foteli, przednie fotele z wentylacją i pamięcią ustawień, wyświetlacz HUD czy cyfrowe lusterko wsteczne. Co czwarty RAV4 z hybrydą plug-in kupiony był w odmianę GR SPORT, która zadebiutowała na rynku właśnie w 2023 r.