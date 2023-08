Spis treści: 01 Najtańsze parkowanie w Polsce. Sosnowiec rajem dla kierowców

Miasta z najdroższym parkowaniem w SPP w Polsce

Jakie kary za brak opłaty w strefie płatnego parkowania?

Ciekawe dane płyną z najnowszej edycji - opracowanego wspólnie przez Yanosika i Oponeo.pl -"Rankingu miast przyjaznym kierowcom 2023". Wśród informacji dotyczących kosztów eksploatacji pojazdu w różnych miejscach kraju znajdziemy też szczegółową analizę opłat za parkowanie. W których miastach Polski godzinny postój pojazdu w SPP kosztuje najwięcej?

Najtańsze parkowanie w Polsce. Sosnowiec rajem dla kierowców

Dane dotyczące opłat za parkowanie pochodzą z czerwca bieżącego roku i zostały uśrednione. Analizie poddano miasta podzielone na dwie grupy - do i powyżej 300 tys. mieszkańców. W których z nich parkowanie w SPP jest obecnie najdroższe?



Niekwestionowanym liderem zestawienia okazał się Sosnowiec, gdzie w centrum nie zdecydowano się na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Mówiąc wprost - to istny raj dla zmotoryzowanych. Jeżeli tylko uda nam się znaleźć wolne miejsce, możemy do woli korzystać z niego zupełnie za darmo.



Z pominięciem Sosnowca, piątka polskich miast z najniższymi średnimi opłatami w strefie płatnego parkowania prezentuje się obecnie następująco:



Białystok - średnio 2,43 zł za godzinę,



Częstochowa - średnio 3,45 zł za godzinę,



Katowice - średnio 3,45 zł za godzinę,



Szczecin - średnio 3,68 zł za godzinę,



Lublin - średnio 3,75 zł za godzinę.

Miasta z najdroższym parkowaniem w SPP w Polsce

Po drugiej stronie tabeli znajdziemy głównie duże miasta, często będące celami wakacyjnych podróży zmotoryzowanych rodaków. Co ciekawe, niechlubne miano miasta z najdroższą strefą płatnego parkowania w Polsce należy obecnie do Poznania. Za godzinę postoju w SPP kierowcy płacą tam aż 5,73 zł - blisko 2,4 więcej niż w Białymstoku.



Drugie miejsce od końca zajęły - ax equo - Gdańsk i Gdynia, gdzie za godzinę parkowania w strefie kierowcy zapłacić muszą aż 5,43 zł.



Wśród miast, gdzie średnia cena godzinnego parkowania w SPP przekracza 5 zł znajdziemy jeszcze:



Warszawę - średnia cena 5,2 zł,



Wrocław - średnia cena 5,12 zł za godzinę,



Kraków - średnia cena 5,0 zł za godzinę.



Miasta, gdzie średnia cena godzinnego parkowania w SPP przekracza 4 zł to m.in.:



Łódź - średnio 4,38 zł za godzinę,



Toruń - średnio 4,38 zł za godzinę,



Kielce - średnio 4,3 zł za godzinę,



Radom - średnio 4,05 zł za godzinę,

Rzeszów - średnio 4,05 zł za godzinę.



Jakie kary za brak opłaty w strefie płatnego parkowania?

Przypominamy, że kary za brak biletu parkingowego w strefie płatnego parkowania nie zostały uwzględnione w taryfikatorach mandatów. Ich wysokość zależy od przepisów lokalnych, czyli uchwały rady gminy. Z reguły kwoty tzw. "opłat dodatkowych" wahają się w granicach od 100 do 300 zł. Przykładowo - opłata dodatkowa za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie wynosi 300 zł, ale - zgodnie z uchwałą władz miasta - jeśli kierowca zdecyduje się uregulować "karę" w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania, wysokość oplaty spada do 200 zł.