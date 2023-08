Spis treści: 01 Ranking miast przyjaznym kierowcom 2023. Jak oceniano?

"Ranking miast przyjaznych kierowcom" to cykliczne zestawienie opracowywane wspólnie przez twórców aplikacji Yanosik i serwis Oponeo.pl. Sklasyfikowane w nim miejscowości podzielone zostały na dwie grupy - miasta do 300 tys. mieszkańców oraz aglomeracje z liczbą ludności powyżej 300 tys. osób. Wyniki najnowszego raportu śmiało nazwać można sensacyjnymi.

Ranking miast przyjaznym kierowcom 2023. Jak oceniano?

Pozycja konkretnego miasta w rankingu to wypadkowa wielu czynników. Po uwagę brane są np.:



poziom zakorkowania (średnie prędkości w dni robocze w godzinach od 7 do 21),



liczba kolizji,



wysokość opłat za parkowanie,



ceny paliw,



koszty ubezpieczenia pojazdu,



wydatki związane z wymianą opon.



Oprócz tego, dodatkowe punkty przyznawane są np. za infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych (ściślej - liczba kilometrów kwadratowych powierzchni miasta przypadających na 1 stację ładowania) oraz dostępność usług z zakresu carsharingu (liczba dostępnych "na minuty" samochodów na tysiąc mieszkańców).

Dane pochodzą z pierwszej połowy anno domini 2023. Np. w kwestiach cen paliw, parkowania czy polis OC, dotyczą czerwca bieżącego roku.



Które miasta okazały się najbardziej przyjazne zmotoryzowanym mieszkańcom? W tegoroczne wyniki aż trudno uwierzyć...



Ranking miast przyjaznym kierowcom: zwycięzcy powyżej 300 tys. mieszkańców

W zestawieniu miast powyżej 300 tys. mieszkańców - kolejny raz z rzędu - zwyciężył Gdańsk. Trzeba jednak dodać, że na jego wysokie notowania wpływa np. - wyróżniająca się na tle konkurencji - sieć ładowania samochodów elektrycznych. Na jedną stację ładowania przypada tam 2,3 km kwadratowego. Dla porównania w Warszawie jest to 3,3 km, w Szczecinie, 4,9 km a Krakowie czy Poznaniu - 5,2 km.



Ogromnym zaskoczeniem, chociażby w kontekście zwężania ulic, likwidowania miejsc parkingowych i zapowiedzi wprowadzenia - obejmującej cały obszar miasta - strefy czystego transportu, jest druga pozycja Krakowa. Co ciekawe, awans z 5. miejsca Kraków zawdzięcza głównie spadającej liczbie kolizji, co przekłada się na - najniższe w zestawieniu miast powyżej 300 tys. mieszkańców - koszty ubezpieczenia pojazdu. Średnia cena polisy OC za samochód osobowy w Krakowie to 362 zł - tyle samo, ile zapłacić muszą kierowcy np. w Bydgoszczy. Dla porównania w Szczecinie właściciele samochodów płacą za OC średnio 387 zł, a w Poznaniu - aż 417.



Na trzeciej pozycji w rankingu najprzyjaźniejszych kierowcom miast powyżej 300 tys. mieszkańców uplasowały się - ex aequo - Szczecin i Bydgoszcz. Oba miasta wyróżniają sią in plus chociażby pod względem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. W Szczecinie płacimy obecnie średnio 3,68 zł za godzinę, w Bydgoszczy - 3,90 zł za godzinę. Najdroższy jest pod tym względem Poznań, gdzie kierowcy płacą średnio aż 5,73 zł za godzinę.

Miasta przyjazne kierowcom w 2023 roku (populacja powyżej 300 tys. mieszkańców) wg pozycji w zestawieniu:

Gdańsk Kraków Bydgoszcz Szczecin Warszawa Lublin Łódź Poznań Wrocław



Ranking miast przyjaznym kierowcom: zwycięzcy do 300 tys. mieszkańców

Biorąc pod uwagę wyniki dla miast o populacji do 300 tys. mieszkańców, na czoło wysuwa się cały obszar Śląska. Pierwsze miejsce zdobył - uwaga - Sosnowiec. To efekt m.in. darmowego parkowania oraz zaskakująco rozbudowanej sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Wynik 2,1 km kwadratowego na 1 stację ładowania jest obecnie najlepszy w kraju.

Drugie miejsce, m.in. za sprawą przystępnych stawek ubezpieczenia OC (średnio 339 zł za polisę), zajęła Częstochowa. Podium zamykają Gliwice ze stosunkowo przystępnymi cenami paliw i niewielkimi - na tle konkurencji - korkami.



Miasta przyjazne kierowcom w 2023 roku (populacja do 300 tys. mieszkańców) wg pozycji w zestawieniu:

Sosnowiec Częstochowa Gliwice Toruń Katowice Radom

Kielce Rzeszów Białystok Gdynia