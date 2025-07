W trakcie pościgu policyjnego kierująca Skodą ignorowała sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazujące jej zatrzymanie się. Zachowywała wbrew policjantom z piaseczyńskiej drogówki. Zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszała, popełniając po drodze wiele wykroczeń. Policjanci odnotowali między innymi wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przekraczanie i najeżdżanie na linię podwójną ciągłą oraz przekraczanie dozwolonej prędkości. W pewnym momencie kierująca doprowadziła nawet do kolizji z innym pojazdem, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu.

Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu i substancji odurzających, popełnione wykroczenia oraz kolizja okazały się jednak dopiero wstępem do długiej listy przewinień 28-latki. Najbardziej zaskakujące okazało się to, że kobieta była już karana za jazdę po alkoholu. Posiadała zakaz kierowania pojazdami, który obowiązywał do sierpnia 2026 roku. Trafiła na policyjną kontrolę trzeźwości, jadąc pod wpływem alkoholu odbyć obowiązkowe prace społeczne orzeczone przez sąd za… jazdę pod wpływem alkoholu. Trudno o bardziej bezpośredni przykład lekceważącej postawy wobec prawa.