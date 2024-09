Spis treści: 01 Ceny nowych samochodów w Polsce. Ile się zmieniło od 2000 roku?

02 Samochody w Polsce tańsze niż kiedyś. Wystarczy 18 średnich krajowych

03 Nowe auta tańsze niż kiedyś? Tak, ale kupujemy ich dużo mniej

04 Nie narzekaj na downsizing. Polacy w ogóle go nie zauważyli

Od milenijnego roku 2000 minie wkrótce ćwierć wieku. W tym czasie Polska dokonała gigantycznego kroku rozwojowego, a otaczająca nas rzeczywistość zmieniła się w sposób diametralny. Zmiany doskonale widać z perspektywy miejsca kierowcy. Przykładowo, w początku lat dwutysięcznych w Polsce mieliśmy zaledwie około 700 km tras szybkiego ruchu - autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad siedmiokrotnie dłuższą sieć, której całkowita długość przekracza już 5128 km, w tym 1849,2 km autostrad i 3278,8 km dróg ekspresowych.

Gigantyczne zmiany dotyczą jednak nie tylko tego po czym jeździmy, ale również (a może przede wszystkim) tego, czym jeździmy. O ciekawe zestawienie pokusił się właśnie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Eksperci postanowili zestawić dane dotyczące rejestracji nowych aut w Polsce z roku 2000 z obecną sytuacją. Wnioski nie są wcale oczywiste. Dlaczego?

Weźmy np. średnią cenę nowego samochodu. W 2000 roku było to dokładnie 40 097 zł. Obecne statystyczne nowe auto rejestrowane w Polsce kosztuje już 180 288 zł, czyli blisko 4,5 razy więcej. Wiadomo jednak, że na przestrzeni 24 lat diametralnie zmieniły się warunki płacowe. Jak wynika z danych ZUS, w roku 2000 średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło nieco ponad 1923 zł brutto miesięcznie. Dla porównania, na koniec 2023 roku było to już 7155 zł, a obecnie kwota jest jeszcze wyższa i wynosi już 8038 zł. Oznacza to, że w 2000 roku na statystyczne nowe auto wydać trzeba było w Polsce 20,8 statystycznej wypłaty. Obecne wynik to 22,8 wypłaty.



Teoretycznie można więc uznać, że na przestrzeni blisko ćwierć wieku - biorąc pod uwagę poziom zarobków - nowe samochody w Polsce tylko nieznacznie podrożały. Kładę jednak nacisk na słowo "teoretycznie", bo w praktyce mówić można raczej o znaczących obniżkach.

Samochody w Polsce tańsze niż kiedyś. Wystarczy 18 średnich krajowych

Jak to możliwe? Pamiętajmy, że przez blisko ćwierć wieku diametralnie zmieniła się np. struktura nabywców. W 2000 roku udział firm w strukturze nabywców wynosił zaledwie 4,6 proc. Obecnie jest to już 68,9 proc. Co to zmienia? Mówiąc wprost - wszystko. Firmy częściej decydują się np. na zakup samochodów segmentu premium, bo te gwarantują im wysokie wartości rezydualne. W efekcie średnia cena nowego samochodu w Polsce systematycznie wzrasta.

Ceny średnie rosną szybciej niż ceny cennikowe, co oznacza że klienci wybierają droższe auta, częściej marek premium. To efekt rozwoju narzędzi finansowych, dobrych wartości rezydualnych dla aut marek premium oraz szerszej oferty tych ostatnich. Ponadto, widzimy też poprzez ceny rozwój rynku samochodów elektrycznych, który bazuje głównie na segmentach wyższych. tłumaczy w rozmowie z Interią Wojciech Drzewiecki z Samaru

Z tego powodu SAMAR posługuje się też pojęciem "średniej ceny samochodu popularnego", czyli z wyłączeniem marek premium, a ta oscyluje dziś w okolicach 145 tys. zł. A to około 18 średnich krajowych brutto, czyli... zauważalnie mniej niż przed blisko ćwierć wiekiem.

Nowe auta tańsze niż kiedyś? Tak, ale kupujemy ich dużo mniej

Z drugiej strony wspomniana struktura nabywców każe zadać pytanie, czy społeczeństwo - w rozumieniu klientów prywatnych - chętniej sięga dziś po nowe auta. Jak przypomina SAMAR w roku 2000 w Polsce zarejestrowano 361 146 nowych samochodów. Odejmując z tego 4,6 proc. kupionych przez firmy dojdziemy do wniosku, że sami "Kowalscy" kupili wówczas około 344,5 tys. nowych aut. A jak jest obecnie? Prognoza na bieżący rok mówi o 540 tys. rejestracji, ale aż 68,9 proc. z nich (około 327 tys. rejestracji) dotyczyć ma przecież klientów biznesowych. Oznacza to, że w ręce "Kowalskich" trafi zaledwie około 230 tysięcy nowych aut, czyli o ponad 110 tys. mniej niż 24 lata temu!



Zdjęcie Maluch z ostatniej serii produkcyjnej "Happy End". W 2000 roku auto w bazowej wersji kosztowało 12 500 zł / Informacja prasowa

Trudno jednak wyciągnąć ostateczne wnioski, bo trzeba też brać pod uwagę, że cześć pojazdów rejestrowanych przez firmy, to np. auta oferowane prywatnym nabywcom w ramach abonamentu. Mówiąc wprost - im dalej w las, tym więcej drzew. Takich dylematów nie rodzi jednak zestawienie dotyczące skierowanej do polskich nabywców oferty. W roku 2000 wybierać można było jedynie wśród 35 marek i 216 modeli samochodów osobowych. Dziś na polskim rynku jest już 35 marek oferujących aż 405 modeli. Śmiało można więc powiedzieć, że w skali 24 lat oferta jest niemal dwukrotnie szersza.

Nie narzekaj na downsizing. Polacy w ogóle go nie zauważyli

Ciekawie prezentuje się też zestawienie średnich pojemności i mocy silników. W roku 2000 statystyczne nowe auto rejestrowane w Polsce miało pod maską silnik o pojemności 1,31 l rozwijający skromne 73,1 KM. Dziś średnia pojemność silnika to 1,66 l, a średnia moc - uwaga - aż 163,2 KM! Ale również w tym przypadku pamiętać trzeba o rekordowym udziale w aktualnej strukturze rejestracji samochodów segmentu premium. W roku 2000 takie auta odpowiadały za marginalny 1,3 proc. sprzedaży. Obecnie jest to już - uwaga - 24,3 proc.



Zdjęcie Najtańsza Toyota Corolla kosztowała w 2000 roku w Polsce 42 900 zł. Ale wyglądała gorzej niż ta na zdjęciach - miała trzydrzwiowe nadwozie i czarne zderzaki / Informacja prasowa

Na koniec warto jeszcze sięgnąć po dane Otomoto - największego serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych w Polsce. Wynika z nich, że w ostatnich tygodniach średnia cena używanego samochodu wystawianego na sprzedaż w naszym kraju osiągnęła pułap 44 tys. zł. Dla porównania, w roku 2000 kwota taka wystarczyłaby na zakup fabrycznie nowej Toyoty Corolli z silnikiem 1.4 o mocy 97 KM. Obecnie cennik Toyoty Corolli otwiera benzynowy motor 1.5 VVT-i o mocy 125 KM. Za auto w bazowej konfiguracji Active zapłacimy dziś w promocji od 94 900 zł.