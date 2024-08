Spis treści: 01 Jak oszczędzić kupując auto? W OLX ceny niższe niż w Otomoto

Takie dane płyną z najnowszego raportu Otomoto Insights analizującego sytuację na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Wynika z niego m.in., że w ostatnim miesiącu - kolejny raz - wzrosły ceny oferowanych w kraju pojazdów. W przypadku ofert wystawianych w Otomoto przez klientów biznesowych, w zestawieniu rok do roku, wzrost cen wyniósł prawie 5 proc. Więcej - w tym przypadku o 3 proc. - za wystawiane na sprzedaż w lipcu pojazdy żądali też klienci indywidualni.

Jak oszczędzić kupując auto? W OLX ceny niższe niż w Otomoto

W opozycji do Otomoto stoi siostrzany serwis OLX.pl, gdzie w lipcu - w zestawieniu rok do roku - zanotowano spadek średnich cen oferowanych do sprzedaży pojazdów o 1 proc. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z serwisów kierowany jest do nieco innej grupy nabywców.

Porównując ceny samochodów o podobnych charakterystykach wystawianych na OTOMOTO i OLX przez użytkowników indywidualnych i biznesowych można zauważyć, że ceny na OLX wynoszą 95 proc. średniej ceny ogłoszeń publikowanych na OTOMOTO i OLX, z kolei na OTOMOTO 102 proc. średniej w przypadku użytkowników biznesowych i 103 proc. średniej w przypadku użytkowników indywidualnych czytamy w raporcie

Pamiętajmy jednak, że OLX w większym stopniu polega na ogłoszeniach lokalnych, a niższe ceny dodania anonsu sprawiają, że w większym stopniu serwis skupia ludzi dysponujących nieco mniejszym budżetem na zakup samochodu.

Chcesz oszczędzić kupując auto? Gdzie są najtańsze samochody w Polsce?

Podział między serwisami doskonale widać w danych dotyczących średnich cen. W lipcu statystyczny użytkownik indywidualny Otomoto wystawiał na sprzedaż swój samochód za kwotę 39 460 zł. Dla porównania, w przypadku serwisu OLX średnia cena auta wystawianego przez osobę prywatną wynosiła w lipcu 15 172 zł, czyli przeszło dwukrotnie mniej.

Na tym tle mocno wyróżniają się klienci biznesowi. Statystyczny samochód oferowany przez nich na Otomoto w lipcu kosztował - uwaga - aż 70 714 zł.

Ciekawie prezentuje się też zestawienie średnich cen pojazdów w podziale na województwa. Wynika z niego, że w lipcu najtańsze samochody oferowano w województwach:

świętokrzyskim (mediana ceny 37 500 zł),

warmińsko-mazurskim (37 945 zł),

lubelskim (38 900 zł),

lubuskim (40 500 zł).

Po drugiej stronie skali uplasowały się województwa podlaskie i mazowieckie, gdzie samochody były najdroższe w Polsce. Co ciekawe, Podlasie (mediana 51 900 zł) wyprzedziło w tej statystyce Mazowsze (49 900 zł).



Jaki kredyt na samochód? Jaka rata i długość spłaty?

Kolejny raz wzrosła kwota kredytów na zakup samochodów zaciąganych przez klientów indywidualnych. W lipcu było to już - uwaga - 45,7 tys. zł, czyli o 2,5 proc. więcej niż w czerwcu bieżącego roku. Ponad 1/3 kredytobiorców (34,6 proc.) to osoby w wieku między 40 a 49 lat.

Końcówka zeszłego roku przyniosła długo wyczekiwaną stabilizację na rynku motoryzacyjnym widoczną w dostępności i cenach samochodów, i zgodnie z przewidywaniami ekspertów utrzymuje się ona w 2024 roku. Jednocześnie - w tym samym okresie - obserwujemy wyraźne wzrosty średnich wartości kredytów zaciąganych na poczet zakupu samochodu. W lipcu średnia była aż o 4,5 tysiąca złotych wyższa, w porównaniu do wartości kredytów na ten cel z początku 2024 roku mówi Interii Arkadiusz Zaremba, head of financing, OTOMOTO Pay

Blisko 1/3 (28,4 proc.) osób decydujących się na kredyt samochodowy zaciąga go na okres 49-60 miesięcy. Zdecydowana większość klientów, bo aż 36,3 proc. ogółu, stara się, by wysokość miesięcznej raty mieściła się w przedziale między 501 a 1000 zł.