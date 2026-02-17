W skrócie Koszty napraw drobnych uszkodzeń nowych aut w ASO sięgają nawet ponad 10 tys. zł za przednią szybę i 21 tys. zł za zderzak z reflektorem.

Średnia wartość szkody z OC wzrosła i pod koniec 2025 roku przekroczyła 12 tys. zł.

Budowa nowych samochodów i obecność zaawansowanych technologii powodują, że wszystkie naprawy są droższe, a wymiana elementów często wymaga specjalistycznej kalibracji.

Niemiecki ADAC sprawdził ile kosztuje dziś naprawa w ASO niewielkich typowych uszkodzeń pojazdów na przykładzie nowych samochodów w Niemczech. Okazało się, że rachunki na 2 czy 5 tys. euro nie są wcale rzadkością i dotyczą nawet popularnych modeli, którym daleko do pojazdów segmentu premium.

Wniosek? Czasy, gdy po niewielkiej kolizji można było samodzielnie wymienić popękany zderzak czy rozbity reflektor dawno już odeszły do lamusa. Obecnie, nawet w popularnych i stosunkowo przystępnych cenowo modelach, bez specjalistycznego sprzętu i oprogramowania nie ma co liczyć na skuteczną naprawę.

Ponad 12 tys. zł za naprawę po stłuczce. Ceny ciągle w górę

Jak informuje Interię Artur Dziekański - rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń - jeszcze na koniec 2023 roku statystyczna szkoda likwidowana z OC sprawcy - właściciela pojazdu - kosztowała ubezpieczyciela poniżej 10 tys. zł (9 980 zł, +11,4 proc. r./r). Dla porównania, w pierwszym półroczu 2024 roku kwota przekroczyła 10 tys. zł, w połowie ubiegłego roku było to już ponad 11 tys. zł, a w trzecim kwartale 2025 roku - przeszło 12 tys. zł.

Skąd bierze się tak znaczące tempo i stale utrzymujący się wzrost? Jedną z odpowiedzi jest kupowanie przez Polaków coraz młodszych pojazdów, których naprawy są z reguły sporo droższe niż starszych aut. Po części wynika te zmian, jakie zaszły w samej konstrukcji nowych aut (unifikacja podzespołów, zmiana technologii itd.), a po część z coraz ostrzejszych przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów.

Ile kosztuje naprawa nowego auta. 10 tys. zł za szybę, 15 tys. zł za zderzak

Podobną zależność zauważyli też członkowie niemieckiego automobilklubu ADAC. Z danych niemieckich ubezpieczycieli wynika, że koszty ubezpieczenia OC samochodów wzrosły w okresie od 2024 do 2025 roku o 16 procent. ADAC pokusiło się więc o zestawienie średnich cen naprawy popularnych pojazdów po typowych i niegroźnych uszkodzeniach. Jeżeli myślicie, że nowoczesny samochód można naprawić tanio, lepiej usiądźcie...

Porównywano koszty napraw dla trzech typowych scenariuszy. Pierwszy to zwyczajna wymiana szyby czołowej w ASO. Drugi zakładał wymianę przedniego zderzaka (wraz z lakierowaniem) i lewego przedniego reflektora (kolizja parkingowa). Trzeci to sytuacja typowa dla najechania na tył przy niewielkiej prędkości - wymiana zderzaka i jego lakierowanie. Jakie koszty wygenerowały popularne, również na polskim rynku, nowe samochody?

Ile kosztuje wymiana szyby w nowym aucie?

W kategorii "przednia szyba" najtańsze okazały się: MG MG4 (955,44 euro - 4022 zł), Fiat 500 (1153,37 euro - 4855 zł), Dacia Sandero (1311,54 euro - 5521 zł).

Myli się jednak ten, kto sądzi, że posiadanie popularnego modelu chroni przed wysokimi wydatkami. Przykładowo, za wymianę szyby czołowej w Volkswagenie Golfie niemieckie ASO liczy sobie średnio 2473,99 euro (10 145 zł). Niewiele taniej jest w przypadku Forda Focusa 2215,62 euro (9 328 zł) czy np. Nissana Qashqaia 2133,06 euro (8,980 zł).

Stłuczka w nowym aucie? Bez autocasco rachunek będzie srogi

W przypadku stłuczki czołowej najtańsze w naprawie okazują się:

Fiat 500 (3087,82 euro, 12 996 zł),

Nissan Qashqai (3488,27 euro - 14 685 zł),

Dacia Sandero (3514,91 euro - 14 797 zł).

Dla porównania, koszt naprawy Skody Fabii to już 4853,32 euro (20 432 zł), Toyoty Corolli - 5096,70 euro (21 457 zł), a Volkswagena Golfa - 5311,81 euro (22 362 zł).

Niewiele lepiej prezentują się koszty związane z wymianą tylnego zderzaka (koszt części, lakierowania i montażu). Przy takim scenariuszu po raz kolejny najtańsze w naprawie okazują się: Dacia Sandero (2113,23 euro - 8897 zł) i Fiat 500 - 2548,48 euro (10 729 zł). Pozytywnie zaskakują np. Ford Focus (2697,33 euro - 11 356 zł) czy Tesla Model Y - 2801,25 euro (11 793 zł).

Po drugiej stronie skali znajdziemy m.in.: Nissana Qashqaia - 4466,40 euro (18 805 zł), Volkswagena Golfa - 4952,52 euro (20 850 zł) czy Toyotę Corollę - 5149,96 euro (21 681 zł).

Co ciekawe, Corolla jest w tym przypadku droższa niż jej siostra bliźniaczka spod znaku Suzuki - model Swace (4726,2 euro - 19 897 zł), a dużo taniej niż Corollę lub Golfa naprawić można w ASO np. Volvo XC60 (3964,51 euro - 16,690 zł).

Dlaczego nowe auta naprawia się tak drogo?

Chociaż z perspektywy posiadacza statystycznego polskiego samochodu w wieku 15 lat ceny napraw drobnych uszkodzeń mogą się wydawać zaporowe, w rzeczywistości niewiele odbiegają od poziomu znanego z autoryzowanych stacji obsługi w Polsce. Ich wysokość wynika w ogromnej mierze z budowy współczesnych samochodów. W pogoni za skróceniem czasu napraw w konstrukcji pojazdów panuje dziś "modułowość", co oznacza, że w razie awarii lub uszkodzenia wymienia się całą część (np. zderzak, reflektor), zamiast jej poszczególnych elementów. Najlepszym przykładem są chociażby ledowe reflektory, które - w przypadku uszkodzenia źródła światła - wymieniane są w całości. Warto mieć też na uwadze, że różnica między oświetleniem ledowym a laserowym potrafi drastycznie wywindować koszty. Przykładowo sam laserowy reflektor do BMW 330e to wydatek ponad 3300 euro - blisko dwukrotnie więcej niż w przypadku LEDów.

Koszty napraw potęguje też obecność licznych czujników do systemów wspomagania, jak np. asystentów utrzymania pasa ruchu, ostrzeżenia o martwym polu itp. Te muszą być precyzyjnie skalibrowane jeśli tylko zostaną uszkodzone lub zdemontowane. Znacząco poszerza to zakres prac, co ostatecznie wpływa na dodatkowe roboczogodziny w serwisie. Przykładowo: w Volkswagenie Golfie czy Audi A3 około 825 euro (3465 zł) kosztuje sama ponowna kalibracja czujników, które zamontowane są na szybie czołowej pojazdu i - w razie jej wymiany - muszą zostać zdemontowane, zamontowane ponownie i skalibrowane.

