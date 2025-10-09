Spis treści: Które naprawy są w ASO najdroższe? Ile kosztuje serwis ASO? Ile kosztuje roboczogodzina pracy ASO w Polsce? Wszystko zależy od marki

Eksperci GDV wskazują, że na gwałtowny wzrost kosztów napraw składa się kilka czynników: rosnące ceny części zamiennych, drożejąca energia oraz coraz bardziej skomplikowana technologia pojazdów. W efekcie nawet drobna naprawa może pochłonąć kilka godzin pracy i setki euro.

Które naprawy są w ASO najdroższe?

Największym problemem okazują się części karoserii i podzespoły elektroniczne. Współczesne auta naszpikowane są czujnikami, kamerami i radarami, które wymagają precyzyjnej kalibracji po każdej naprawie. Nawet z pozoru prosta wymiana zderzaka w samochodzie z systemami ADAS potrafi kosztować kilka tysięcy euro.

Na ceny wpływa także polityka producentów. Wiele firm chroni swoje projekty tzw. prawem designu, co ogranicza konkurencję na rynku części zamiennych. Oznacza to, że właściciele samochodów muszą korzystać z oryginalnych elementów, które są często wielokrotnie droższe od zamienników.

Kolejnym czynnikiem windującym ceny usług są koszty energii. Lakiernie i warsztaty blacharskie zużywają ogromne ilości prądu oraz ciepła - procesy suszenia, wentylacji czy pracy sprężarek generują coraz większe rachunki. Po gwałtownym wzroście cen energii w 2023 i 2024 roku wiele warsztatów musiało podnieść stawki, aby utrzymać rentowność.

Do tego dochodzą rosnące wymagania technologiczne. Nowoczesne samochody elektryczne i hybrydowe wymagają specjalistycznych narzędzi, szkolonych pracowników i procedur bezpieczeństwa przy pracy z instalacjami wysokiego napięcia. Wprowadzenie obowiązkowych kalibracji radarów i kamer po każdej naprawie dodatkowo wydłuża czas pracy i podnosi koszty.

Jak podkreśla GDV, serwisy nie podnoszą cen "z chciwości", ale z konieczności. Wysokie stawki godzinowe mają odzwierciedlać rzeczywiste koszty prowadzenia działalności - w tym inwestycje w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, oprogramowanie i szkolenia mechaników.

Co więcej, rosnące koszty napraw oznaczają również wyższe składki ubezpieczeniowe, ponieważ ubezpieczyciele wliczają wzrost cen usług serwisowych do kalkulacji odszkodowań. Dla właścicieli aut oznacza to, że każda kolizja czy nawet drobne uszkodzenie będzie droższe niż kiedykolwiek wcześniej.

Ile kosztuje serwis ASO?

Niemieckie media motoryzacyjne biją na alarm - koszty utrzymania i naprawy samochodów stają się coraz większym obciążeniem dla przeciętnego kierowcy. Stawki w wysokości 180-200 euro za godzinę pracy w autoryzowanych serwisach to dziś norma w dużych miastach, takich jak Berlin, Monachium czy Hamburg. W warsztatach obsługujących marki premium, jak BMW, Mercedes czy Audi, ceny mogą sięgać nawet 220 euro za godzinę przy pracach lakierniczych i elektronicznych.

Ile kosztuje roboczogodzina pracy ASO w Polsce? Wszystko zależy od marki

Nie jest tajemnicą, że to właśnie na obsłudze serwisowej najwięcej zarabiają dealerzy - sprzedaż części, koszt napraw czy serwisów to ich główna część przychodu z działalności, w której sprzedaż nowego auta jest tylko pierwszym krokiem.

Przyjrzeliśmy się cenom, jakie liczą sobie autoryzowane serwisy za tak zwaną roboczogodzinę. Dobra wiadomość to ta, że klienci mogą liczyć na zniżki, na przykład Volkswagen stosuje stawkę 165 zł netto dla samochodów 5-,6- i 7-letnich lub starszych. Kia chwali się z kolei, że stawka pracy ASO w jej przypadku to tylko 240-250 zł (netto) za godzinę. Z drugiej strony są serwisy marek premium, które nie pracują za mniej niż 500-600 zł. Na przykład w Porsche stawki za roboczogodzinę mogą sięgać nawet 1,4 tys. Zł.

Co ciekawe, inna stawka za pracę serwisu może obowiązywać w przypadku aut elektrycznych. Widać to na przykładzie Renault - 500 zł netto za serwis auta elektrycznego, 390 zł za serwis mechaniczny pozostałych modeli. Z kolei za godzinę pracy blacharza lub lakiernika serwis ASO Renault sobie 350 zł (wszystkie stawki netto).

