Wyższe kary za agresję wobec policji i służb

Nowa ustawa nowelizuje Kodeks karny, Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Jej celem jest wzmocnienie ochrony funkcjonariuszy publicznych oraz osób, które ratują zdrowie i życie innych. Chodzi m.in. o policjantów, strażaków, ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki, ale również o obywateli podejmujących interwencję w obronie innych.

Najpoważniejsza zmiana dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej takich osób. Jeżeli sprawca swoim zachowaniem narazi pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, będzie mu grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To wyraźne zaostrzenie przepisów w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami.

Nowe prawo a zachowanie kierowców na drodze

Zmiany odczują również kierowcy, zwłaszcza podczas kontroli drogowych. Nowelizacja podnosi dolną granicę grzywny za zakłócanie spokoju lub porządku publicznego w tzw. typach kwalifikowanych. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wykroczenie popełnione jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Minimalna grzywna wzrasta z 500 zł do 1000 zł.

Wprowadzono także nowy typ wykroczenia - zakłócanie porządku w miejscach szczególnie chronionych, takich jak zakład leczniczy, miejsce prowadzenia akcji medycznej czy siedziba organów administracji publicznej. W takich przypadkach również obowiązuje grzywna nie niższa niż 1000 zł, a dodatkowo możliwa jest kara aresztu lub ograniczenia wolności.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie penalizują samej krytyki czy spokojnej rozmowy z funkcjonariuszem. Chodzi o agresję fizyczną lub zachowania, które realnie zagrażają bezpieczeństwu innych osób.

Postępowanie przyspieszone i wyższe mandaty

Nowe prawo rozszerza możliwość stosowania postępowania przyspieszonego. Policja będzie mogła szybciej doprowadzić sprawcę przed sąd, jeśli zostanie on schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Ma to skrócić czas reakcji państwa na agresywne zachowania.

Podniesiono także wysokość mandatu, który może zostać nałożony w postępowaniu mandatowym. W przypadku kwalifikowanych wykroczeń grzywna wyniesie 1000 zł. Dla kierowców oznacza to realne ryzyko dotkliwych kar finansowych nawet za eskalowanie konfliktu podczas kontroli drogowej.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że nowe zasady zaczną obowiązywać już w najbliższym czasie. Ustawodawca podkreśla, że celem zmian nie jest karanie emocji, lecz zdecydowana reakcja na agresję, która może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia.

