Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że Polacy coraz częściej tracą prawo jazdy. Jak poinformowała Iwona Kijowska z Wydziału Prasowo-Informacyjnego KGP - od 1 stycznia do 20 października 2025 roku funkcjonariusze zatrzymali 63 818 dokumentów. Mimo to wielu kierowców, pomimo obowiązujących zakazów sądowych, wciąż wsiada za kierownicę.

Od początku roku policjanci zatrzymali aż 13 829 osób prowadzących pojazdy mimo orzeczonego zakazu. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, to dane wyjątkowo alarmujące. Resort zapowiada już działania mające ograniczyć zjawisko notorycznego łamania zakazów prowadzenia pojazdów, a także rozszerzenie katalogu kar za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym. Nowe przepisy uzyskały już aprobatę sejmowej Komisji Infrastruktury i trafiły pod obrady Sejmu.

Nowe przepisy zaskoczą kierowców. Władza dokręca śrubę

Największą zmianą, jaką odczują kierowcy, ma być rozszerzenie przepisów dotyczących czasowego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Projekt, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, przewiduje, że sankcja ta będzie stosowana również wobec kierowców przekraczających prędkość o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Nowelizacja obejmuje także zmiany w art. 103 ustawy o kierujących pojazdami, odnoszące się do cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami. W myśl nowych przepisów, prowadzenie pojazdu w czasie trzymiesięcznego zatrzymania prawa jazdy ma skutkować cofnięciem uprawnień na okres do pięciu lat.

Wsiądziesz bez prawka, nie pojedziesz przez 5 lat

To jednak nie wszystko. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany dotyczące kierowania pojazdem silnikowym mimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy. Dotychczas kierowca, który wsiadał za kierownicę w okresie trzymiesięcznego zatrzymania dokumentu, narażał się na przedłużenie zakazu o kolejne sześć miesięcy. Teraz ustawodawca proponuje znacznie surowsze sankcje - osoba, która złamie taki zakaz, straci prawo jazdy nawet na pięć lat.

Kiedy policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym, policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. wtedy, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie.

Prawo jazdy można też stracić, gdy przekroczy się prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h lub przewozi w pojeździe więcej osób, niż dopuszcza to dowód rejestracyjny - dokładnie o ponad dwie osoby.

Innymi przyczynami zatrzymania dokumentu są m.in. upływ terminu jego ważności oraz przekroczenie limitu punktów karnych. W przypadku nowych kierowców, czyli w pierwszym roku od uzyskania uprawnień, limit ten wynosi 20 punktów.

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant może zatrzymać prawo jazdy także wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że kierujący popełnił przestępstwo lub wykroczenie mogące skutkować zakazem prowadzenia pojazdów.

