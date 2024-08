Spis treści: 01 Kto gra w finale Superpucharu Europy?

02 Superpuchar Europy w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

03 Jak dojechać na Superpuchar Europy?

04 Mecz Realu z Atalantą. Zmiany w komunikacji miejskiej

Kto gra w finale Superpucharu Europy?

14 sierpnia na stadionie PGE Narodowym odbędzie się mecz o Superpuchar Europy. Zmierzą się w nim zwycięzcy Ligi Mistrzów, Real Madryt, i Ligi Europy, Atalanta Bergamo. Dla fanów Królewskich mecz ma dodatkowe znaczenie, ponieważ będzie to pierwsze spotkanie, w którym w barwach Realu zagra jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, Kylian Mbappe.

Superpuchar Europy w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

Mecz o Superpuchar rozpocznie się co prawda o godzinie 21:00, ale zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną już wcześniej. Na zmiany powinni być przygotowani przede wszystkim kierowcy często przejeżdżający przez dzielnicę Praga Południe. W dniu meczu hiszpańscy i włoscy kibice zgromadzą się w specjalnych strefach, z których następnie wyruszą na stadion - informuje warszawski ratusz. Kibice drużyny z Madrytu będą obecni na ulicy Francuskiej, a fani Atalanty na bulwarach nad Wisłą przy moście Świętokrzyskim. W związku z tym do północy zamknięta będzie ulica Francuska od ronda Waszyngtona do ulicy Walecznych. Nie będzie tutaj można parkować, a pozostawione samochody będą odholowywane. W przypadku odcinka od Zwycięzców do Walecznych na ulicę wjadą tylko dojeżdżający do posesji. W związku ze zmianami autobusy obsługujące linie 117, 138, 146 i 147 będą kursowały objazdem aleją Waszyngtona, Saską i Zwycięzców. Normalny ruch na ulicę Francuską wróci dopiero o północy.

W tym samym czasie na ulicach:

Lipskiej od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Finlandzkiej do Francuskiej

Berezyńskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Gruzińskiej do Francuskiej,

Gruzińskiej: od Czeskiej do Berezyńskiej

Obowiązywać będą dwa kierunki ruchu i zakaz zatrzymywania się.

Zdjęcie W związku z meczem o Superpuchar Europy kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia w części dzielnicy Praga Południe. / UM Warszawa /

Zmian będzie więcej, ponieważ z ruchu i parkowania wyłączona zostanie również tzw. stara Sokola między Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył jednak autobusów komunikacji miejskiej. Reszta kierowców wróci na te drogi dopiero 15 sierpnia o godzinie 4:00. W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał również na ulicy Kijowskiej od Targowej do Dworca Wschodniego.

Warszawski ratusz zwraca również uwagę, że mecz odbędzie się dzień przed Świętem Wojska Polskiego, w czasie którego odbędzie się defilada na Wisłostradzie. W środę 14 sierpnia, biegnąca o godzinie 18:00 biegnąca trasa ta zostanie zamknięta od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. W tym miejscu ruch zostanie przywrócony dopiero 15 sierpnia o 18:00.

Ponadto 14 sierpnia od godziny 15:00 ograniczony będzie ruch na Saskiej Kępie. W efekcie do 21:15 tego dnia kierowcy nie będą mogli wjechać na teren pomiędzy aleją Poniatowskiego i aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora Komorowskiego. Zakazy nie będą obejmować osób posiadających identyfikatory SK, taksówek i jednośladów. Wjechać na ten obszar będą mogły również autobusy komunikacji miejskiej.

Jak dojechać na Superpuchar Europy?

Osobom, które wybierają się na mecz, władze Warszawy sugerują zdecydować się na Warszawski Transport Publiczny. Zapowiedziano również, że posiadacze biletów, biletów-zaproszeń, a także akredytacji na mecz będą bezpłatnie podróżowali warszawską komunikacją publiczną, Kolejami Mazowieckimi oraz Warszawską Koleją Dojazdową w pierwszej strefie biletowej. Za zdecydowaniem się na komunikację miejską może przemawiać również fakt, że osoby takie nie zapłacą również za postój na parkingach "Parkuj i Jedź".

Mecz Realu z Atalantą. Zmiany w komunikacji miejskiej

W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej między Zamoście i Wybrzeżem Szczecińskim od godziny 18:45 do końca meczu autobusy linii 102 i 202 pojadą do pętli Dw. Wschodni (Lubelska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście (wyłącznie w kierunku Metro Stadion Narodowy). Jeśli zamknięte zostaną ulice Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, na objazdy skierowane zostaną linie 102, 135, 146, 202 i E-1. Pojazdy obsługujące linie 102 i 202 będą jeździły do pętli Dw. Wschodni (Lubelska), a 135 Targową do swojej stałej trasy. Autobusy linii 146 i 147, a także E-1 dojeżdżać będą wyłącznie do ronda Waszyngtona.

Po zakończeniu meczu, czyli ok. godziny 22:45 zamknięta będzie aleja Zieleniecka. Wjadą na nią tylko autobusy komunikacji miejskiej. Warszawski ratusz zapowiada, że w przypadku gdy duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum na piechotę, policja może zamknąć most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie na fragmencie od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. By opuszczanie stadionu i powrót do domów przebiegł sprawnie z ronda Waszyngtona kursować będą dodatkowe pojazdy linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Więcej będzie również tramwajów obsługujących linie 9 i 26. Ponadto w kierunku Bemowa kursować będzie więcej składów metra M2.

Jeśli policja zamknie most Poniatowskiego autobusy i tramwaje pojadą objazdami. Składy linii 7 i 9 po stronie śródmiejskiej dojadą do placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej 7 dotrze do ronda Wiatraczna, a 9 do Ratuszowa-Zoo. Tramwaje na linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą do Banacha na plac Starynkiewicza. Po drugiej stronie rzeki kursować będą w pętli z i do ronda Wiatraczna. Oprócz tego Warszawa uruchomi dodatkową linię autobusową Z9. Z placu Zawiszy poprowadzi ona Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską i aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Autobusy na liniach 111, 117, 158, 162, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment przejeżdżając przez most Łazienkowski.