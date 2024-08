Spis treści: 01 Defilada w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

02 O której godzinie jest Defilada Wojska Polskiego w Warszawie?

03 Trasa defilady w Warszawie. Gdzie będą utrudnienia 15 sierpnia?

04 Defilada 15 sierpnia. Zmiany w komunikacji miejskiej

Defilada w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

Obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego i paradą z tej okazji wiążą się ze sporymi zmianami. Ze względu na konieczność wybudowania trybun i stanowisk dla mediów już 5 sierpnia zamknięty został prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa - na odcinku od ulicy Sanguszki do Boleść. Kierowcy prędko nie wrócą na tę trasę. Ponownie zostanie ona udostępniona dopiero w niedzielę 18 sierpnia. Zamknięte są również chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann, a także przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Reklama

Ponadto w związku ze zbliżającym się meczem o Superpuchar UEFA, który zostanie rozegrany 14 sierpnia na stadionie PGE Narodowym, już 12 sierpnia zamknięte zostało Wybrzeże Kościuszkowskie od Tamki i Jaracza. Ponadto ze względu na transport sprzętu i formowania parady w środę w godzinach 18:00-21:30 zamknięty będzie fragment ulicy Pułkowej między Wóycickiego i mostem Marii Skłodowskiej-Curie. To jednak nie wszystko. W godzinach 14:00-15:00 w dniach 14 i 15 sierpnia zamknięte będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Ma to związek z przelotami samolotów uczestniczących w paradzie.

O której godzinie jest Defilada Wojska Polskiego w Warszawie?

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 12:00 uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Defilada natomiast przewidziana jest na godzinę 14:00. Jak zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, weźmie w niej udział ponad 2,5 tys. żołnierzy RP, zapowiedzianych jest również 56 pocztów sztandarowych. Oprócz tego pojawi się blisko 100 żołnierzy reprezentujących USA, Wielką Brytanię i Rumunię. Towarzyszyć im będzie przelot statków powietrznych oraz przejazd 220 jednostek sprzętu wykorzystywanego przez polskie wojsko.

Trasa defilady w Warszawie. Gdzie będą utrudnienia 15 sierpnia?

Defilada wojskowa odbędzie się na Wisłostradzie. W związku z tym trasa ta będzie wyłączona na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Gagarina. Nie licząc wcześniej opisanych zmian, kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia obowiązujące od godziny 18:00 w środę 14 sierpnia do godziny 18:00 w czwartek 15 sierpnia. W tym czasie zamknięte będą ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),

jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,

Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady,

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się, z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona),

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie również parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Warszawski ratusz zaznacza, że w trakcie uroczystości policja i służby państwowe mogą zdecydować o zamknięciu także innych ulic. Wyznaczone objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Po lewej stronie Wisły natomiast kierowcy, którzy jadą od strony Łomianek, kierowani będą do ulicy Marymonckiej. Dalej objazdy poprowadzą ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Zdjęcie Ze względu na obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego warszawiacy muszą być przygotowani na utrudnienia. / UM Warszawa /

Defilada 15 sierpnia. Zmiany w komunikacji miejskiej

Ze względu na obchody przed Grobem Nieznanego Żołnierza w godzinach 10:00-14:00 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz ulicę Królewską - pomiędzy placami Małachowskiego i Piłsudskiego. Wcześniej, bo już od godziny 6:00, nie będzie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej. Autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 pojadą trasami objazdowymi. Warszawski ratusz zwraca również uwagę, że w czasie parady i tym samym zamkniętego ruchu na Wisłostradzie na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33 oraz N83.

Oprócz tego 15 sierpnia w godzinach 14:00-15:00, czyli w czasie przelotu samolotów i zamknięcia mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego autobusy linii 100, 160, 190, 409 i 500 zmienią swoje trasy - nie będą przejeżdżały przez Wisłę. Tramwaje natomiast wciąż będą kursować przez most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74 i T), a także most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78), ale bez zatrzymania na przystankach Wybrzeże Helskie i Most Gdański. Jeśli służby podejmą decyzję o wyłączenia mostów także z ruchu tramwajów, składy kursować będą na skróconych trasach. Ponadto tramwaje i autobusy w czwartek 15 sierpnia w godzinach 8:00-15:00 nie będą zatrzymywać się na przystankach Most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie 01, 02, 03 i 04.