Spis treści: 01 Kto zagra w Superpucharze Europy 2024? Debiut Kyliana Mbappe

02 Jakie samochody ma Kylian Mbappe?

03 Mbappe nie kieruje swoimi autami. Dlaczego?

Kto zagra w Superpucharze Europy 2024? Debiut Kyliana Mbappe

W środę 14 sierpnia w Warszawie na stadionie PGE Narodowym odbędzie się mecz o Superpuchar Europy. Przeciwko sobie staną zwycięzcy Ligi Mistrzów, czyli Real Madryt, oraz Ligi Europy, Atalanta Bergamo. Bez wątpienia większe szanse na zwycięstwo ma drużyna z Hiszpanii. Naszpikowany gwiazdami Real jest najbardziej utytułowanym klubem na Starym Kontynencie. Królewscy aż 15 razy wygrywali Puchar Europy i Ligę Mistrzów (ostatni raz w 2024 r.). W przypadku Superpucharu statystyki również są po ich stronie - piłkarze Realu zdobywali go pięciokrotnie.

Nie zmienia to jednak faktu, że szykuje się bardzo ciekawe piłkarskie widowisko, w którym nie można zawczasu przesądzać wyniku. Fani piłki nożnej i samego Realu z pewnością gorączkowo odliczają godziny do meczu z jeszcze jednego powodu. Na PGE Narodowym w barwach Królewskich zadebiutuje jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, Kylian Mbappe. Dotychczasowy zawodnik Paris Saint Germain został oficjalnie zaprezentowany na Santiago Bernabeu w lipcu 2024 roku, jednak do tej pory nie miał jeszcze okazji reprezentować nowego klubu na boisku. Wartość rynkowa kapitana francuskiej reprezentacji szacowana jest na ok. 180 mln euro. Zawodnik znajduje się także szóstym miejscu na liście najlepiej zarabiających sportowców 2024 roku według Forbesa. W zestawieniu wyprzedził takich piłkarzy jak Neymar czy Karim Benzema.

Jakie samochody ma Kylian Mbappe?

Kylian Mbappe, tak jak jego koledzy po fachu, może pochwalić się kolekcją drogich samochodów. Francuski piłkarz ma posiadać takie auta jak Ferrari 488 Pista, Ferrari SF90 Stradale, a także modele Range Rovera czy Audi. Jeśli jednak nowy napastnik Realu Madryt zechciałby przewieźć większą liczbę osób, może skorzystać z większych aut takich jak Mercedes klasy V czy Volkswagen Multivan. Ponadto, z racji, że sponsorem hiszpańskiego klubu jest BMW, flota samochodów francuskiego napastnika powiększyła się o model bawarskiej marki. Mbappe miał zdecydować się na BMW i7 M70 xDrive. Samochód oferuje 659 KM i 1015 Nm momentu obrotowego. Do 100 km/h rozpędza się 3,7 sekundy i może jechać z prędkością 250 km/h. Zasięg według norm WLTP to od 490 do 559 km. Mbappe nie będzie miał jednak raczej okazji, by sprawdzić możliwości tego auta za jego kierownicą.

Mbappe nie kieruje swoimi autami. Dlaczego?

25-letni zawodnik nie chwali się jednak swoimi autami tak jak inni piłkarze. W mediach społecznościowych Mbappe raczej nie znajdziemy zbyt wielu zdjęć przedstawiających go z samochodami. Mało tego, piłkarz nigdy ich nie prowadzi. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty - Kylian Mbappe nie posiada prawa jazdy.

Sam napastnik Realu Madryt nie ukrywa takiego stanu rzeczy. "To jedna z wad wczesnego sukcesu" - mówił piłkarz cytowany przez Bleacher Report. Tłumaczył, że brakowało mu "prostych rzeczy, takich jak prawo jazdy". Zwrócił jednak uwagę, że choć dla wielu osób prawo jazdy jest obowiązkiem i synonimem niezależności, to on posiadał ją już dość wcześniej, ponieważ do swojej dyspozycji miał szoferów. Co ciekawe o to, by Francuz jednak zdobył uprawnienia do kierowania, miał jakiś czas temu zabiegać nawet jego ówczesny klub, PSG. Mbappe proponowano lekcje jazdy z instruktorem. Zawodnik nie wyraził jednak chęci udziału.