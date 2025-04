Urządzenie zostało zamontowane na specjalnie zbudowanej przyczepce. Sama obudowa została wykonana z wysokowytrzymałej stali, która - zdaniem producenta - wytrzymuje nawet ostrzał z małokalibrowej broni palnej. Wbudowane akumulatory pozwalają na ciągłą pracę fotoradaru przez okres pięciu dni. Do poprawnego działania radar potrzebuje stabilnego ustawienia, precyzyjnego skierowania i kalibracji. Aby spełnić te warunki, służby musiały nawet przesunąć fragment ściany mostu Wobbeliner. Ustawienie i przygotowanie urządzenia do pracy zajmuje technikom około pół godziny. Wszystko po to, by uniknąć jakichkolwiek błędów pomiarowych i wątpliwości zgłaszanych przez kierowców.