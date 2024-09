Sprzedaż samochodów w Niemczech. Tak źle jeszcze nie było

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów w Niemczech. Jakie marki najpopularniejsze?

02 Spadek sprzedaży samochodów. Powodem wycofanie z dopłat?

03 Jaka sprzedaż aut benzynowych i z silnikami Diesla?

Sprzedaż samochodów w Niemczech. Jakie marki najpopularniejsze?

Sprzedaż samochodów w Niemczech w sierpniu z pewnością pozostawia wiele do życzenia. W minionym miesiącu sprzedano 197 322 samochody osobowe - wynika z danych Niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu KBA. Na tle polskich rejestracji z tego okresu (37 069 sprzedanych aut, za IBRM Samar) wydaje się, że to bardzo dobry wynik. Jeśli jednak porównamy go ze sprzedażą z sierpnia 2023 roku okaże się, że zainteresowanie nowymi autami spadło aż o 27,8 proc.

Z danych niemieckiego urzędu wynika, że najpopularniejszym producentem u naszych zachodnich sąsiadów jest Volkswagen. W sierpniu właścicieli znalazło 35 359 samochodów (spadek o 23,3 proc. względem sierpnia 2023 r.). Na drugim miejscu znalazł się Mercedes. Różnica między pierwszą i drugą lokatą jest jednak bardzo duża. W sierpniu 2024 roku sprzedał 19 437 samochodów (spadek o 15,5 proc.). Podium zamyka BMW z wynikiem 16 140 egzemplarzy (spadek o 23 proc.).

Spadek sprzedaży samochodów. Powodem wycofanie z dopłat?

Jeśli chodzi o napędy, największy spadek zanotowały samochody na prąd. W minionym miesiącu sprzedano 27 024 egzemplarze aut z takim napędem. Dało to im udział na poziomie 13,7 proc. Oznacza to, że spadek wyniósł 68,8 proc. w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie 2023 r. - to największy spadek zainteresowania elektrykami od początku 2024 roku.

Pprzyczyną, przynajmniej częściową, takiego spadku zainteresowania autami elektrycznymi w Niemczech, jest fakt, że władze zdecydowały się z wycofania dopłat do zakupów samochodów z takim rodzajem napędu. W 2016 roku została wprowadzona premia środowiskowa dla osób chcących zakupić samochód na prąd. Miała ona formę dopłaty, która mogła wynieść nawet 6 tys. euro. Pierwotnie dofinansowanie miało obowiązywać do końca 2024 roku. Federalne Ministerstwo Gospodarki postanowiło jednak zakończyć program już w grudniu 2023 roku. Decyzja miała związek z wyrokiem niemieckiego trybunału konstytucyjnego, w wyniku którego z Funduszu Klimatu i Transformacji wycofano 60 mld euro.

Jaka sprzedaż aut benzynowych i z silnikami Diesla?

Spadek liczby rejestracji, choć najbardziej znaczący, nie dotyczy jednak wyłącznie samochodów na prąd. W przypadku układów hybrydowych spadek wyniósł 1,5 proc. Zainteresowanie hybrydami typu plug-in spadło o 6,8 proc. Na auta z silnikami benzynowymi zdecydowało się o 7,4 proc. mniej klientów, a na samochody z jednostkami wysokoprężnymi – o 24,4 proc.