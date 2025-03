Jeszcze kilka lat temu SUV-y były postrzegane jako auta dla nielicznych. Dziś są jednymi z najpopularniejszych samochodów w Polsce, co widać także po rynku opon. W 2024 roku sprzedaż ogumienia do SUV-ów wzrosła o 23 procent – to wynik, którego mało kto się spodziewał. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL