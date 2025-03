Kod ten jest częścią oznaczenia DOT (Department of Transportation), które potwierdza, że opona spełnia światowe normy bezpieczeństwa. Pełny kod DOT może składać się nawet z 12 znaków, ale to właśnie ostatnie cztery cyfry informują nas o wieku opony.

Dlaczego wiek opony jest ważny? Z upływem czasu guma, z której wykonana jest opona, stopniowo wysycha. To powoduje, że traci swoje właściwości - zmniejsza się przyczepność, a materiał staje się bardziej podatny na pęknięcia i wybrzuszenia. Producenci dodają do mieszanki gumowej specjalne substancje opóźniające ten proces, ale ich skuteczność maleje, zwłaszcza jeśli opony nie są używane.

Warto pamiętać też, że według przepisów polskiego prawa bieżnik musi mieć co najmniej 1,6 mm, ale to tak naprawdę wartość graniczna i nie polecamy czekać do tego momentu. Opony z tak niskim bieżnikiem nie zapewniają odpowiedniej trakcji ani przyczepności, a droga hamowania, w zależności od prędkości, może wydłużyć się nawet o 50 proc. Jednym słowem – jazda na oponach z bieżnikiem 1,6 mm to naprawdę niebezpieczna sprawa. Warto zaznaczyć, że fabrycznie nowe opony mają bieżnik o wysokości około 8 mm, różnica jest więc ogromna.