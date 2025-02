5-6 lat i do kosza? Opony zimowe mają swój termin ważności

Przepisy dotyczące opon zimowych w Polsce… praktycznie nie istnieją. Nie ma u nas obowiązku wymiany opon na zimowe, jedynym parametrem, który może ewentualnie sprawdzić policja jest wysokość bieżnika - prawo mówi, że musi ona wynosić co najmniej 1,6 mm. W przypadku każdego rodzaju opon bieżnik w takim stanie jest dalece niewystarczający do bezpiecznej jazdy. Ale nie tylko on gra rolę - liczy się także wiek opony. Jak go sprawdzić i kiedy należy wymienić opony także ze względu na wiek?