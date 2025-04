Podwyżka stawek celnych może doprowadzić do wzrostu cen koreańskich samochodów w USA, co bezpośrednio przełoży się na spadek zainteresowania i niższą sprzedaż. Dodatkowe środki finansowe mają złagodzić skutki wprowadzenia nowych taryf.

Wyższa kwota w pakiecie wsparcia to niejedyna decyzja podjęta przez władze w Seulu. W ramach działań stymulujących rynek wewnętrzny rząd zdecydował się również na obniżenie podatku od zakupu samochodów - z 5 do 3,5 proc. Nowa stawka zacznie obowiązywać już od czerwca. Politycy mają nadzieję, że posunięcie to zwiększy zainteresowanie konsumentów zakupem nowych pojazdów.

Szczególny nacisk położono na rozwój elektromobilności. Zwiększono dotacje na zakup samochodów elektrycznych oraz wprowadzono rabaty w wysokości od 30 do 80 proc. Program został przedłużony do końca roku. Władze wierzą, że takie działania nie tylko pobudzą popyt na lokalnym rynku, ale również przyspieszą przejście konsumentów na bardziej ekologiczne formy napędu.

Eksport koreańskich samochodów do USA w ubiegłym roku wyniósł 34,7 miliarda dolarów, co stanowiło niemal połowę całkowitego eksportu pojazdów z Korei Południowej. Wprowadzenie wyższych taryf może zatem bardzo negatywnie odbić się na rynku, ponieważ pojazdy i części samochodowe to najistotniejszy towar eksportowy do Stanów Zjednoczonych.