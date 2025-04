Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup hybrydy, przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Niższe rachunki za paliwo to argument, który przemawia do każdego. Jednak by faktycznie zaoszczędzić na tankowaniu, warto poznać kilka zasad efektywnej jazdy takim autem. Niektóre z nich mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców.