GAC zaprezentował w Mediolanie model Aion UT. To mierzący niecałe 4,3 m długości hatchback z elementami nadwozia nawiązującymi do crossoverów (na przykład wąskie, plastikowe osłony nadkoli). Podobnie jak model Y Plus (rodzinny minivan) ma 204-konny silnik, który napędza przednie koła. Zestaw akumulatorów może zgromadzić 60 kWh energii elektrycznej, zasięg ma wynieść do 430 km. Ładowanie od 30 do 80 proc. ma potrwać 24 minuty.