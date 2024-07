Ruszyła polska produkcja Toyoty. Ten model to murowany hit

Nowa Toyota Proace Max powstaje w Polsce

W gliwickich zakładach koncernu Stellantis praca wrę. Poza osobowymi modelami takich marek jak Jeep, Fiat czy Alfa Romeo, na śląsku powstają także samochody dostawcze Opla, Peugeota, Citroena i Fiata. Od teraz w polskiej fabryce produkowana będzie także nowa Toyota Proace Max w elektrycznej odmianie z baterią o pojemności 110 kWh. Warianty z silnikami Diesla 2.2 D-4D o mocy od 120 do 180 KM, występujące z 6-biegową skrzynią ręczną lub 8-stopniowym automatem, powstawać będą we włoskich zakładach.

Nowa Toyota Proace Max. Przygotowana na każdy scenariusz

Nowa Toyota Proace Max może zostać dostosowana do różnych potrzeb. Samochód występuje z nadwoziem furgon, furgon brygadowy, a także z podwoziem do dalszej zabudowy, z możliwością dobrania fabrycznej otwartej skrzyni załadunkowej z wywrotem lub bez. W przypadku skrzyń i podwozi do wyboru jest pojedyncza i podwójna kabina.

Zdjęcie Toyota Proace Max będzie dostępna z silnikiem Diesla o pojemności 2,2 l w trzech wariantach mocy. Dostępny będzie również wariant elektryczny.

Nowa Toyota Proace Max. Wersje i ceny w Polsce

Auto jest dostępne z dwoma długościami rozstawu osi, z trzema długościami oraz z trzema wysokościami nadwozia oraz w sześciu wersjach kolorystycznych. Do wyboru są dwie wersje wyposażenia - Active oraz Comfort (tylko w nadwoziu Furgon) - objęte przez producenta gwarancją PRO, obowiązującą przez trzy lata lub do 1 miliona kilometrów. Ceny nowej Toyoty Proace Max startują od 140 100 zł netto za wersję “Active" lub od 159 400 zł netto za wersję “Comfort".

Zdjęcie Toyota Proace Max dostępna jest w dwóch wersjach wyposażenia - Active i Comfort (tylko furgon).

Toyota Proace Max Active - wybrane wyposażenie standardowe

15-calowe felgi stalowe

dwuosobowa kanapa dla pasażerów

tempomat z ogranicznikiem prędkości

kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

tylne czujniki parkowania

tylne drzwi otwierane pod kątem 180 stopni

90-litrowy zbiornik paliwa

przygotowanie do montażu haka

układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Wersję “Active" można dodatkowo doposażyć w pakiet “Multimedia" (8900 zł) oraz “Drzwi 270" (1500 zł). Wówczas wyposażenie zostaje wzbogacone o:

gniazdo 230V na desce rozdzielczej

automatyczną klimatyzację

10-calowy ekran systemu multimedialnego

łączność Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigację

7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników przed kierowcą

gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej oraz dodatkowe oświetlenie LED.

Zdjęcie Toyota Proace Max / materiały prasowe

Toyota Proace Max Comfort - wybrane wyposażenie standardowe

tempomat adaptacyjny

cyfrowe lusterko wsteczne

przednie światła w technologii Full LED

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)

automatyczna klimatyzacja

tylne drzwi otwierane pod kątem 270 stopni

czujniki martwego pola

elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

10-calowy ekran systemu multimedialnego

łączność Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigacja

Dostawczaka w odmianie “Comfort" można doposażyć w pakiet “Executive" (3000 zł), który uzupełnia listę wyposażenia o takie opcje jak:

podgrzewane fotele

amortyzowany fotel kierowcy

elektryczny hamulec postojowy

podgrzewaną szybę przednią

alternator 220 A