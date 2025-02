Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla 230 tys. osób. Armia szuka kierowców

3 lutego 2025 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia. Jej celem jest aktualizacja ewidencji oraz ocena zdolności do pełnienia służby wojskowej na podstawie stanu zdrowia. Wezwania otrzyma nawet 230 tys. osób, przy czym duże znaczenie będą mieli kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C czy D (D+E).