Formalnie do 1 stycznia 2010 roku wszyscy mężczyźni w Polsce byli powoływani do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Dziś służbę w wojsku pełnią jedynie ochotnicy, którzy przed wejściem w mundur muszą spełnić szereg wymagań. Dotyczy to również osób, które w wojsku chciałby pełnić rolę kierowcy. Kto może zdobyć taką pracę?

Kto może zostać kierowcą w polskim wojsku?

Największe szanse mają osoby posiadające prawo jazdy kat. C oraz C+E. Ponadto, aby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego jako kierowca, należy mieć ukończone co najmniej gimnazjum i nie być karanym. Osoba planująca pracę na takim stanowisku powinna przejść szkolenie w ramach służby przygotowawczej lub odbyć zasadniczą służbę wojskową. Najbardziej pożądani są żołnierze zawodowi.

Kandydat na taką funkcję musi udać się do właściwej ze względu na zamieszkanie Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożyć niezbędne dokumenty. Potrzebne będą:

książeczka wojskowa,

świadectwo ukończenia szkoły,

potwierdzenie uprawnień

zaświadczenie od lekarza gwarantujące dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Prawo jazdy to nie wszystko. Kierowca w wojsku musi być w dobrej formie

Uprawnienia C i C+E to nie jedyny wymóg na takie stanowisko. Kierowca w wojsku musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, która zweryfikuje jego wykształcenie, stosunek do służby wojskowej, karalności oraz posiadanych kwalifikacji. Warto jednak zaznaczyć, że choć kierowca w wojsku odpowiada za transport, jego forma i sprawność fizyczna musi stać na najwyższym poziomie.

Zanim więc żołnierz wsiądzie za kierownicę, musi przejść testy sprawnościowe. Aby zdać je pozytywnie, mężczyźni muszą pokonać marszobiegiem trasę o długości 3 km lub bez przerwy pływać przez 12 minut. Podczas egzaminu wykonywane są również skłony tułowia w przód w czasie dwóch minut, podciągnięcia na drążku lub uginanie i prostowanie ramion na ławeczce oraz bieg wahadłowy 10x1 lub bieg zygzakiem. Test sprawnościowy kobiet różni się tym, że dystans marszobiegu potrzebnego na zaliczenie zmniejsza się do jednego kilometra.

Zdjęcie Kto może zostać kierowcą w polskiej armii? Uprawnienia C lub C+E to nie wszystko.

Po udanej rekrutacji kierowca z prawem jazdy kat. C będzie poruszał się w wojsku ciężarówką o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Osoba z uprawnieniami C+E będzie mogła zasiąść “za kółkiem" pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Warto zaznaczyć, że osoby, które chcą pracować jako kierowca wojskowej ciężarówki, muszą mieć ukończone 21 lat. To minimalna granica wieku, kiedy można zdobyć zarówno prawo jazdy kat. C, jak i C+E.

Ile zarabia kierowca wojskowej ciężarówki?

Zarobki wojskowych regulują przepisy dotyczące systemu uposażeń żołnierzy zawodowych. Od 1 marca 2024 roku najniższe uposażenie (dla szeregowych) wzrosło z 4960 zł do 6000 zł brutto, czyli o 1140 zł. Trzeba jednak pamiętać, że zarobki w wojsku zasadniczo rosną z roku na rok, a wynagrodzenie żołnierza to nie tylko pensja podstawowa, ale także dodatki i premie.

Kierowca w wojsku może liczyć na dodatki: motywacyjny, kompensacyjny czy rozłąkowy. Do tego dochodzą również nagrody, jak jubileuszowa czy uznaniowa. Żołnierzom przysługuje również dodatek za służbę wojskową - wzrost tego dodatku uzależniony jest od stażu służby wojskowej oraz uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Nowe wyrzutnie HIMARS rakiet dla polskiej armii

We wrześniu ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 486 wyrzutni HIMARS, których dostawy są planowane na koniec 2025 roku. M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) produkuje amerykański Lockheed Martin. W 2019 roku Polska zamówiła 18 takich wyrzutni. Cena tego zamówienia przekroczyła 400 mln dolarów. Kolejne 486 wyrzutni będzie kosztowało wojsko polskie 10 mld dolarów. Cena jednej wyrzutni z całym wyposażeniem szacowana jest na ponad 20 mln dolarów.

Taka mobilna wyrzutnia mierzy mierzy 7 metrów długości, 2,4 szerokości oraz 3,2 metra wysokości. HIMARS osiąga prędkość 95 km/h, a jej zasięg wynosi 480 kilometrów. Do jej obsługi potrzebnych jest kilku żołnierzy. Kabina jest zamknięta i opancerzona. Zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej i odłamkami pocisków artyleryjskich.