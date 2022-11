Rusza tarcza dla chcących kupić auto. Nowy pomysł na trudne czasy

Spis treści: 01 Leasing z Tarczą - co to takiego

Tak zwany Leasing z Tarczą opiera się na trzech prostych założeniach:

Niska rata dzięki wysokiemu wykupowi (maksymalnie 50%). Brak obowiązku wykupu auta. Możliwość zwrotu pojazdu i rezygnacji z umowy w dowolnym momencie.

- Wprowadzamy Leasing z Tarczą, aby przedsiębiorcy i konsumenci, dla których auto jest niezbędne do pracy, prowadzenia firmy lub realizacji obowiązków rodzinnych, mogli je kupić pomimo zawirowań w światowej gospodarce. Leasing z Tarczą umożliwia sfinansowanie zakupu auta bez ryzyka, że nabywca nie poradzi sobie z ciężarem raty, gdy pogorszy się jego sytuacja finansowa. Leasing z Tarczą eliminuje poczucie niepewności - mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

- Popieramy inicjatywę Carsmile. W obecnej sytuacji rynkowej, nabywcy samochodów potrzebują niestandardowych, elastycznych rozwiązań, aby móc bezpiecznie kupić samochód do firmy lub do użytku prywatnego. Dlatego jako pierwsi przystępujemy do projektu Leasing z Tarczą jako partner i jednocześnie dostawca kapitału. Zachęcamy inne firmy leasingowe, aby poszły naszym śladem dla dobra klientów, naszej branży, a także rynku motoryzacyjnego w Polsce - mówi Ireneusz Meller, członek zarządu firmy leasingowej VEHIS.

Celem nowego rozwiązania, stworzonego przez Carsmile wspólnie z firmą VEHIS, jest ograniczenie do minimum wysokości raty z tytułu leasingu samochodu, a także wyeliminowanie ryzyka związanego z zaciąganiem zobowiązań finansowych w trudnych czasach.

- Leasing z Tarczą to rozwiązanie bez precedensu, bo sytuacja gospodarcza jest bez precedensu. W warunkach ryzyka stagflacji, szalejących kosztów energii, braku wielu produktów na rynku, wzrostu obciążeń podatkowych, osłabienia kursu złotego, klienci potrzebują rozwiązań, które są transparentne i dają im poczucie bezpieczeństwa finansowego - ocenia Michał Knitter. - Bez takich zabezpieczeń trudno jest dziś wielu przedsiębiorcom i konsumentom podjąć decyzję o zakupie samochodu, co potwierdzają wyniki zleconego przez Carsmile badania rynku - dodaje Knitter.

Z badania sondażowego przeprowadzonego na zlecenie Carsmile wśród osób zainteresowanych zakupem auta wynika, że 86% z nich spogląda na nadchodzące 12 miesięcy z obawą przed pogorszeniem sytuacji finansowej, z poczuciem niepewności (46%), a nawet strachu.

Choć samochód stanowi podstawowe dobro w gospodarstwie domowym oraz w firmie, wzrost pesymistycznych nastrojów w społeczeństwie prowadzi niejednokrotnie do tego, że nabywcy aut decydują się na gorsze lub mniejsze auto, a nawet całkowicie powstrzymują się od zakupu. Z sondażu przeprowadzonego przez Carsmile wynika, że w ostatnich 12 miesiącach co czwarta osoba poszukująca auta wybrała pojazd tańszy, a spora grupa badanych była zmuszonych zrezygnować z zawarcia umowy, m.in. dlatego, że oferta tradycyjnego leasingu okazała się dla nich nieatrakcyjna.

Główną barierą, która powstrzymuje przedsiębiorców i konsumentów przed zakupem lub wynajmem auta, jest wysoka rata. Respondenci obawiają się nadmiernych obciążeń finansowych, gdy ich sytuacja ekonomiczna jest niepewna (21% ankietowanych), a także wzrostu raty w następstwie podwyżek stóp procentowych (41% badanych). Mają też obawy, że w razie wystąpienia jakichś turbulencji, nie będą w stanie opłacać raty za samochód.

Zdaniem ekspertów z Carsmile rozwiązaniem tych problemów ma być Leasing z Tarczą. - Dzięki mechanizmowi wysokiego wykupu, pozwala on obniżyć miesięczną ratę do minimum. Brak obowiązku wykupu auta połączony z możliwością rezygnacji z umowy w dowolnym momencie, dają z kolei poczucie bezpieczeństwa finansowego osobie kupującej samochód w czasach niepewności - wylicza Michał Knitter z Carsmile.

Leasing z Tarczą faktycznie znacząco wpływa na wysokość raty, ale nie pozostaje bez znaczenia w przypadku chęci wykupu auta pod koniec okresu umowy. Trzeba pamiętać, że obniżona rata bierze się z tego, że klient w okresie obowiązywania umowy spłaca znacznie mniejszą niż w przypadku innych leasingów, część wartości samochodu. Jeśli jednak planuje wykupienie auta, musi przygotować się na tak zwaną ratę balonową. A konkretnie?

Przykładowo dla okresu 3-letniego, oznacza to możliwość ustanowienia wykupu na poziomie 50% wartości auta, znacznie przekraczającego rynkową średnią. Tak wysoki wykup pozwala obniżyć miesięczna ratę o jedną trzecią: z 4 466 zł netto (wykup 10%) do 3 026 zł netto dla samochodu o wartości 150 tys. zł.

Nabywca auta, finansujący jego zakup Leasingiem z Tarczą, będzie mógł odstąpić od wykupu. I raczej większość osób zainteresowanych nową formą leasingu pójdzie w tę stronę, traktując wspomniany leasing jak obecne już na rynku formy abonamentu na samochód.

Co jednak istotne, w przypadku nowego leasingu jest możliwość zwrotu pojazdu i zakończenia umowy w dowolnym momencie. W przypadku tradycyjnego leasingu rozwiązanie umowy przed terminem wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi i zwykle możliwe jest dopiero po 2 latach trwania kontraktu. Przykładowa prowizja z tego tytułu może wynieść 750-2200 zł netto. Firma leasingowa może też zażądać całkowitej spłaty zadłużenia.