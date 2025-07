Jazda po alkoholu jest nie tylko poważnym wykroczeniem, ale w niektórych przypadkach może być również przestępstwem. Policjanci bez skrupułów obchodzą się z kierowcami, którzy decydują się wsiąść za kierownicę "w stanie wskazującym". Polskie przepisy wyróżniają dwa stany, w jakich może znajdować się kierowca po spożyciu alkoholu. Pierwszy to stan po użyciu alkoholu, towarzyszący kierowcom mającym 0,2 - 0,5 promila alkoholu w organizmie, a drugi to stan nietrzeźwości - powyżej 0,5 promila alkoholu. W zależności od stężenia alkoholu w organizmie, kierowcy grożą różne kary - od grzywny, przez zakaz prowadzenia pojazdów, po karę pozbawienia wolności.

Ponadto, w przypadku kierowców mających powyżej 1,5 prom. alkoholu w organizmie, sąd musi orzec przepadek auta, co w mediach bywa opisywane jako konfiskata samochodu pijanego kierowcy. Jeśli samochód nie należał do osoby popełniającej przestępstwo, sąd orzeka nawiązkę na Fundusz Sprawiedliwości w kwocie od 5 tys. do 100 tys. zł. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami sąd nie musi orzekać przepadku mienia, jednak warto zaznaczyć, że jest to wyjątkowo rzadkie. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w ciągu roku od wprowadzenia przepisów o konfiskacie pojazdu, tymczasowo zajęto aż 7611 pojazdów. Obecnie te statystyki mogą być znacznie wyższe.