Akcje policji skierowane przeciwko kierowcom prowadzącym pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających są niezwykle ważne. W 2024 r. zatrzymano 92 324 nietrzeźwych kierowców, co oznacza średnio 252 osoby dziennie. Mowa oczywiście o ujawnionych przypadkach, niemniej to o 3,5 proc. mniej niż w 2023 r., gdy liczba ta sięgnęła 95 639 osób. Funkcjonariusze przeprowadzili w ubiegłym roku ponad 16 mln kontroli trzeźwości. Pijani kierowcy spowodowali 1 201 wypadków drogowych, a w ich następstwie śmierć poniosły 154 osoby.

Każdego roku na drogach Unii Europejskiej ponad 20 tys. osób traci życie. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń nadal jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, a pijani kierowcy odpowiadają za około 25 proc. wszystkich wypadków. Statystyki są zatrważające, bo badania pokazują, że od 1,5 do 2 proc. wszystkich przejechanych kilometrów w Europie jest pokonywanych przez kierowców, którzy mają przekroczone dopuszczalne normy alkoholu we krwi.

Jazda w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi, jest wykroczeniem, za które ustawodawca przewidział 15 punktów karnych, grzywnę w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł lub areszt do 30 dni, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.