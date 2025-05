Koniec z dopuszczalnym limitem alkoholu. Będą zmiany w przepisach?

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce skierował do rządu oficjalny apel, w którym wzywa do podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie przepisów całkowicie zakazujących prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach oraz wyeliminowanie wszelkich niejasności co do dopuszczalnych limitów alkoholu we krwi kierujących.