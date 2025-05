Co to jest piwo bezalkoholowe? Uwaga na etykietę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, napój może być oznaczony jako "bezalkoholowy", jeśli zawartość alkoholu nie przekracza w nim 0,5 proc. To oznacza, że większość dostępnych na rynku piw bezalkoholowych faktycznie zawiera śladowe ilości alkoholu - najczęściej między 0,0 proc. a właśnie 0,5 proc. Co ciekawe, podobną lub nawet wyższą zawartość alkoholu można znaleźć w niektórych produktach spożywczych, takich jak dojrzałe owoce, kefir czy nawet niektóre rodzaje pieczywa.

Proces produkcji piwa bezalkoholowego jest podobny do wytwarzania tradycyjnego trunku. Wykorzystuje się te same składniki: słód, chmiel, wodę i drożdże. Kluczowa różnica polega na tym, że z gotowego produktu odparowuje się alkohol lub zatrzymuje proces fermentacji, zanim powstanie znacząca ilość alkoholu.

Z prawnego punktu widzenia odpowiedź brzmi: tak. Polskie przepisy określają, że stan po użyciu alkoholu to zawartość we krwi od 0,2 do 0,5 promila, a stan nietrzeźwości to powyżej 0,5 promila. Wypicie jednego czy nawet kilku piw bezalkoholowych nie powinno spowodować przekroczenia dolnego progu 0,2 promila, co w praktyce oznacza, że możemy prowadzić po ich spożyciu.