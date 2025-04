Rozlicz PIT i wygraj samochód lub 20 tys. zł. Miasta kuszą loteriami

Do 30 kwietnia należy rozliczyć zeznanie podatkowe PIT za 2024 r. Aby zachęcić obywateli do wskazania lokalnego adresu zamieszkania w deklaracji, wiele polskich miast zdecydowało się na organizację specjalnych loterii i oferowanie różnego rodzaju benefitów. W niektórych samorządach do wygrania są nagrody pieniężne, a nawet samochody osobowe.