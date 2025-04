Skoda Octavia II debiutowała w 2004 roku, natomiast Volkswagen Golf VI cztery lata później, ale obydwa modele były produkowane do 2013 roku. Warto wspomnieć, że w tym czasie Octavia przeszła face-lifting (w 2009 roku). O konkurencie z Niemiec mówi się często, że "szóstka" to taka poprawiona "piątka".

Octavię oferowano z nadwoziem liftback i kombi, Golfa zaś jako hatchbacka (3-drzwiowy i 5-drzwiowy), kombi i kabriolet. Obydwa modele powstały na tych samych podzespołach, mają w większości przypadków te same silniki i skrzynie biegów, takie samo jest zawieszenie i wiele innych elementów. Okazuje się jednak, że są też różnice i to na nich spróbujemy się skupić.

Podobną cenę do najtańszych Golfów VI mają Octavie po lifcie materiały prasowe

Skoda Octavia II vs Volkswagen Golf VI. Który łatwiej kupić?

Na jednym z najpopularniejszych portali ogłoszeniowych używanych VW Golfów VI jest więcej niż Skód Octavii II i to mimo tego, że Octavię produkowano dłużej. Nawet gdy odejmie się liczbę kabrioletów VW (zwykle jest ich mniej niż 10 sztuk), dalej VW wyraźnie prowadzi.

Teoretycznie powinno to oznaczać, że łatwiej o znalezienie ciekawego Golfa. Tymczasem Volkswagen to wciąż głównie samochody z importu - w całej puli tylko 8,4 procent pochodzi z polskich salonów sprzedaży.

Octavia była oferowana także w wersji podwyższonej o nazwie Scout materiały prasowe

Dla porównania ten sam wskaźnik dla Octavii to aż 26 procent. Oznacza to, że mniej niż co 10 Golf i więcej niż co 4 Octavia kupione zostały w polskim salonie.

Z drugiej strony Skoda wyraźnie prowadzi pod względem liczby samochodów z silnikiem wysokoprężnym oraz nadwoziem kombi - mamy więc do czynienia ze sporą populacją samochodów pofirmowych. Co lepsze - czy wiele aut z importu z niewiadomą historią często po wypadkach, czy samochody ze znaną historią, ale dużym przebiegiem, często z podwójnie lakierowanymi elementami (obcierki parkingowe)? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie!

Octavia II kontra Golf VI - który model jest tańszy?

Ponieważ Octavię produkowano od 2004 roku wyraźnie widać, że jest ona tańsza. Ceny Skody startują bowiem mniej więcej od 10 tys. zł, a Golfów od 14 do 15 tys. zł. Sytuacja zmienia się jednak nieco, gdy zaczniemy szukać Octavii poliftingowych (czyli rocznikowo przynajmniej tylko o rok starszych od najtańszych Golfów), wtedy okaże się, że ceny zaczynają być zbliżone, bo takie Skody to też wydatek około 15-17 tys. zł.

Na drugim końcu skali też są drobne różnice, bo najdroższe Golfy potrafią kosztować nawet 60-70 tys. zł (za wersję R), a Skody dochodzą do 40-50 tys. zł (za RS TDI). Oczywiście wynika to z faktu, że Golf R to mocna czteronapędowa wersja (270 KM), a Skoda dość szybki, ale wciąż oszczędny mocny diesel, czyli auta z nieco innych światów.

Deska odmiany poliftingowej prezentuje się nieco lepiej niż w starszych autach materiały prasowe

Octavia czy Golf - który model jest bardziej rodzinny?

Mimo zastosowania tej samej płyty podłogowej i dokładnie tego samego rozstawu osi są drobne różnice w wielkości kabin obydwóch modeli. O ile na tylnej kanapie są one raczej minimalne (na korzyść Octavii), o tyle bagażniki dzieli przepaść.

Zwłaszcza gdy porównamy wersje hatchback i liftback, bo Golf ma kufer o pojemności 350-1305 l, a Octavia aż 560-1420 l. Te ostatnie wartości to nawet więcej niż Golf z nadwoziem kombi z kompletem pasażerów, którego bagażnik ma pojemność 505-1495 l. Skoda Octavia z tym nadwoziem ma zaś kufer o pojemności 580-1620 l.

Za to wykonanie Golfa jest zdecydowanie lepsze, zwłaszcza jeśli porówna się go do Octavii sprzed liftingu. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet wersje po nim, mają często gorsze wyposażenie niż zbliżone cenowo Volkswageny, ale to wynika z faktu, że w przypadku Skoda mamy do czynienia częściej z autami z polskich salonów.

Jaki silnik wybrać w Octavii II i Golfie VI?

W przypadku silników nie ma w zasadzie różnic ponieważ te, które polecamy, są i w jednym i w drugim modelu. Jeżeli chodzi o benzyniaki warte zainteresowania są proste odmiany bez wtrysku bezpośredniego i turbo, oczywiście pod warunkiem, że osiągi auta nie są najważniejsze. Już podstawowa jednostka 1.4 16V wypada nieźle, jeśli chodzi o trwałość. W Golfie ma ona 80 KM, w Octavii 75 lub 80 KM. Godny polecenie jest też ośmiozaworowy silnik 1.6 MPI o mocy 105 KM.

W jego wypadku warto pamiętać, że wiele aut z tym silnikiem jest już mocno wyeksploatowana, zwłaszcza gdy zasilane były LPG (do czego ten silnik się świetnie nadaje; w Octavii była zresztą nawet wersja fabryczna z gazem). W Skodzie do liftingu montowano niezłe silniki benzynowe FSI: 1.6 o mocy 115 KM i 2.0 - 150 KM.

Oprócz wersji 5d (na zdjęciu) był też trzydrzwiowy Golf, ale ciężko go polecić w roli auta rodzinnego materiały prasowe

W ich wypadku głównym problemem jest nagar, trzeba więc pamiętać o okresowym czyszczeniu. Wszystkie pozostałe motory Golfa i Octavii to silniki podwyższonego ryzyka, zarówno te o mniejszej pojemności - seria EA111, jak i mocniejsze EA888. Z drugiej strony, jeśli jeżdżą do dzisiaj, być może już je zmodernizowano (a np. w EA888 da się to zrobić i silnik ten nie pobiera już nadmiernej ilości oleju; pozostaje więc tylko problem z nietrwałymi łańcuchami rozrządu).

W przypadku diesli Octavia sprzed liftingu również ma pewną przewagę nad Golfem, bo znajdziemy w niej jeszcze starszy generacyjnie silnik 1.9 TDI o mocy 105 KM. Jednostkę tę można polecić, ale rzadko ma już akceptowalny przebieg, a ewentualne naprawy będą kosztowne, zważywszy na wartość auta.

Co pozostaje? - nieco młodszy silnik 1.6 TDI (90 lub 105 KM), który znajdziecie zarówno w Skodzie, jak i w VW. Nie polecamy jednostki 2.0 TDI montowanej w tych generacjach modeli, bo miała ona sporo problemów. Z daleka radzimy się także trzymać od skrzyń DSG (częściej w Golfie), które mogą wymagać już kosztownych napraw.

Octavia kontra Golf. Który model bardziej koroduje?

Długo problem korozyjny nie dotyczył drugiej generacji Octavii i szóstej odsłony Golfa. Dzisiaj nie do końca już tak jest. Coraz częściej słychać, że Skoda miewa problemy korozyjne, zwłaszcza w samochodach sprzed liftingu (warto obejrzeć ich podwozie). Golf VI teoretycznie lepiej zabezpieczony od poprzednika, niestety również nie jest święty w tej materii. Być może duża w tym zasługa faktu, że wiele egzemplarzy, który trafiły do Polski ma za sobą niedbałe naprawy blacharsko-lakiernicze.

Deska rozdzielcza Golfa VI wciąż nieźle się prezentuje materiały prasowe

Co wybrać? Skoda Octavia czy Volkswagen Golf?

W naszym starciu zwycięża Octavia, którą łatwiej spotkać w specyfikacji pochodzącej z polskiego salonu, która ma większe bagażniki i kilka lepszych silników. Do tego Skoda jest też troszkę tańsza, co wynika jednak głównie z roku produkcji.

Prawda jest jednak taka, że obydwa modele są do siebie bardzo zbliżone i gdy tylko wybierzecie auto bez dużego przebiegu, bez niepolecanego silnika - jest spora szansa, że jeszcze sporo Wam posłuży.