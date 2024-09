Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku najbliższych lat autostrada A4 może zmienić się nie do poznania. Jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce łącząca zachodnią i wschodnią granicę kraju zostanie rozbudowana o dodatkowe pasy i dostosowana pod kątem ciągle rosnącego ruchu pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła już plany realizacji inwestycji, a władze poszczególnych miast czynnie uczestniczą w urzeczywistnieniu przyszłego projektu.

Przykładem mogą być władze Katowic, które zaproponowały GDDKIA powołanie wspólnego zespołu roboczego. Jak informuje Dziennik Zachodni - tematy rozmów dotyczą m.in. wybudowania zadaszenia fragmentu autostrady przebiegającego przez centrum śląskiego miasta. Konkretnie mowa o fragmencie między ul. Wita Stwosza do AWF.

Reklama

Pomysł zadaszenia nad autostradą A4 nie jest nowy

Koncepcja przykrycia autostrady A4 biegnącej przez centrum Katowic pojawiła się już w trakcie tegorocznej kampanii wyborczej. Wtedy to Marcin Krupa, prezydent miasta, zaapelował o podobne rozwiązanie, podkreślając, że dzięki niemu miasto stałoby się lepiej skomunikowane. Zadaszenie miałoby także wpłynąć na wyciszenie hałasu generowanego przez samochody i umożliwiłoby powiększenie Parku Kościuszki. Alejki spacerowe i place zabaw mogłyby powstać bezpośrednio nad autostradą.

Zadaszenie nad autostradą A4 jest możliwe do zrealizowania?

Jak podkreślają eksperci - rozwiązanie to byłoby unikalne w skali całej Polski. Czy jednak jest możliwe do zrealizowania? GDDKiA w odpowiedzi na pytania Dziennika Zachodniego wyjaśnia, że podstawy do analizy uwarunkowań oraz propozycje konkretnych rozwiązań powstaną dopiero w momencie ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy. Drogowcy przekonują jednak, że samorządy i lokalne społeczności zostaną włączone w proces przygotowania inwestycji. Ewentualne rozstrzygnięcia pomysłów będą jednak zapadały na dalszym etapie procesu przygotowawczego.

Autostrada A4 do poważnej rozbudowy. Drogowcy zapowiadają zmiany

Jednocześnie GDDKiA podkreśla, że plany modernizacji autostrady A4 ruszyły pełną parą, a program inwestycji został już podpisany przez ministra infrastruktury. Najszybciej kierowcy doczekają się rozbudowy odcinka A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie. Złożone przez GDDKiA dokumentu pozwalają na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie koncepcji rozbudowy autostrady. Według wstępnych ustaleń prace te powinny potrwać do 2028 roku. Termin realizacji całego przedsięwzięcia został przewidziany na lata 2031-2034.