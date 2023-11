Ważny odcinek autostrady A4 będzie miał trzy pasy. Wykonano pierwszy krok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o planach rozbudowy ważnego odcinka autostrady A4 - fragmentu z Krakowa do Tarnowa. Według analiz w 2037 roku między węzłami Kraków Bieżanów a Targowisko poruszać się będzie od 72 do 82 tysięcy pojazdów, a autostradą wokół Tarnowa od 37 do 41 tysięcy samochodów. W przypadku tak dużego ruchu koniecznością będzie wybudowanie trzeciego pasa ruchu.

Zdjęcie Ważny odcinek autostrady A4 będzie miał trzy pasy. Wykonano pierwszy krok / GDDKiA