Informacje o przetargu na zakup nowych samochodów dla Politechniki Bydgoskiej można nadal znaleźć na jej stronie. Potrzeby uczelni były bardzo pragmatyczne - planowano kupić trzy kombivany (w tym dwa elektryczne, ale mogło to wynikać z odgórnych regulacji, nakazujących posiadanie pojazdów zeroemisyjnych we flocie), dostawczy furgon oraz osobowego vana.

Wszystko wydaje się więc jasne i niebudzące zastrzeżeń. Do momentu kiedy zwrócimy uwagę, że jako osobowego vana zakupiono najdroższy i najbardziej ekskluzywny model Lexusa - LM 350h. Fakt, że autem tym pojechała na uroczystości w Warszawie cała delegacja Politechniki Bydgoskiej, daje co prawda jasny sygnał - nie chodziło o kupno limuzyny dla rektora, ale o samochód który w komfortowych warunkach będzie mógł przewieźć większą liczbę osób oraz ich bagaż. Tylko dlaczego wybrano akurat Lexusa?

Świetnym zakupem byłby Hyundai Staria. Samochód ten w swojej topowej wersji oferuje dwa niezależne fotele w drugim rzędzie, które podobnie jak przednie mają elektryczną regulację, ogrzewanie, wentylację, a do tego można z nich zrobić leżanki. O atmosferę luksusu dba także seryjna skóra Nappa. Podróżować można więc w naprawdę komfortowych warunkach, a cena takiego samochodu to tylko 253 tys. zł.

Niestety w wymogach przetargu zapisano, że w minimalna moc silnika to 220 KM w przypadku diesla oraz 240 KM w przypadku hybrydy. Staria ma tylko hybrydę generującą 225 KM, więc odpada. Warunek ten spełnia natomiast Volkswagen Multivan, który oferuje 245 KM, a do tego jego hybryda ładowana jest z gniazdka, więc uczelnia mogłaby podkreślać, że dba w ten sposób o środowisko. Fotele w drugim rzędzie siedzeń co prawda nie mogą zmieć się w leżanki, ale o komfort podróżnych może zadbać adaptacyjne zawieszenie oraz nagłośnienie Harman Kardon o mocy 840 W. Takie auto z kompletnym wyposażeniem to koszt 485 tys. zł.