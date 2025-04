Radiowozy z Polski dla włoskiej policji. U nas takich nie będzie

Nowa Alfa Romeo Junior już służy włoskiej policji. Co ciekawe, te policyjne wozy wyjechały prosto z Polski – konkretnie z fabryki Stellantis w Tychach. Włosi odebrali dwa egzemplarze nowego modelu w wersji dostosowanej do potrzeb lokalnych jednostek. Jeden trafił do Boves, drugi do Acquaviva delle Fonti w prowincji Bari.