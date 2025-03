Badanie na zlecenie Volkswagen Financial Services potwierdza, że wśród polskich przedsiębiorców panuje wysokie zainteresowanie zakupem nowego samochodu w 2025 roku. Ponad połowa ankietowanych (56%) deklaruje chęć kupna jednego pojazdu. Od dwóch do pięciu osobówek może trafić do 37% firm, a zaledwie 5% przedsiębiorstw jest zainteresowanych zakupem powyżej 10 sztuk.

Przedsiębiorcy z tej branży zakupią najwięcej samochodów

Na rynku zdecydowanie złote czasy przeżywają właściciele firm budowalnych. Aż 37% podmiotów prowadzących działalność w tej branży jest zainteresowanych zakupem nowego auta. Na drugiej pozycji uplasowały się przedsiębiorstwa handlowe (29%). Wyraźny spadek chęci oraz konieczności zakupu samochodu osobowego zaobserwowano wśród firm usługowych - z 28 do 8%.

Cieszy natomiast fakt, że aż 3 na 4 firmy (74%) zdecydują się na zakup pojazdu nowego, co jest wynikiem niemalże identycznym jak w zeszłym roku. Przedsiębiorcy w planach mają zakup głównie pojazdów osobowych (69%), jednakże w 2025 roku o 8% więcej firm deklaruje kupno auta dostawczego.

Ile przedsiębiorcy chcą zapłacić za nowy służbowy samochód?

W przeprowadzonym badaniu nie mogło zabraknąć najważniejszego pytania, czyli jaką kwotę przedsiębiorcy chcą przeznaczyć na zakup nowego pojazdu służbowego. Najwięcej ankietowanych, bo 29%, chce przeznaczyć 100-150 tys. zł, a niewiele mniej (27%) jest skłonnych kupić samochód za kwotę przekraczającą 250 tys. zł. Co piąty badany właściciel firmy deklaruje, że na poczet zakupu auta służbowego przeznaczy 200-250 tys. Zł. Zsumowanie tych danych pokazuje, że prawie połowa ankietowanych zainteresowana jest pojazdami klasy premium.

To jasne potwierdzenie poprawiającej się kondycji finansowej, a także znak mówiący o tym, że ważny dla przedsiębiorców jest wizerunek firmy, na co bezpośredni wpływ mają znajdujące się we flocie pojazdy. Aż 74% przebadanych firm jest zainteresowanych zakupem nowego samochodu. Wśród przedsiębiorstw, które mają w planie kupno auta używanego, aż 77% wybierze pojazdy maksymalnie 3-letnie.

Kondycja gospodarki systematycznie się poprawia

Kolejna już edycja organizowanego przez nas badania „Portfele Polaków pod lupą” pokazuje pewien trend związany z podejściem do zakupów. Plany firm są w dużym stopniu uzależnione od przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej. Co ważne, w najnowszej edycji badania przedsiębiorcy wskazali poprawę ocen zarówno obecnej, jak i przyszłej kondycji gospodarki. Mimo inflacji, której wpływ pozostaje znaczący, wielu respondentów wyraża nadzieję na stabilizację kosztów w nadchodzących miesiącach i lepszą kontrolę budżetów. Dariusz Brodnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.

Rośnie zainteresowanie pojazdami elektrycznymi

Powoli zaczynamy przekonywać się do zakupu aut elektrycznych i podobny trend zauważalny jest wśród pojazdów kupowanych przez przedsiębiorców. Najpopularniejszym wyborem nadal będą pojazdy z jednostkami diesla (52%), a na drugiej pozycji uplasowały się silniki benzynowe (31%). Delikatny spadek z 26 do 21% odnotowały samochody z napędem hybrydowym, ale rośnie zainteresowanie elektrykami. W 2025 roku 20% firm rozważa zakup samochodu elektrycznego. Ankietowani wskazują, że wpływ na taką decyzję mają niższe koszty eksploatacji, a także możliwość uzyskania dofinansowania. Do głównych barier przedsiębiorcy zaliczają natomiast niewystarczający zasięg na jednym ładowaniu (54%), wysoki koszt zakupu (39%) i ograniczoną liczbę stacji ładowania (38%).

Co czwarty przedsiębiorca twierdzi, że poprawiła się sytuacja gospodarcza w Polsce

Rosnące zainteresowanie zakupem pojazdów służbowych przez przedsiębiorców to dobry znak. Aż 23% ankietowanych twierdzi, że sytuacja gospodarcza w Polsce znacznie się poprawiła, a 39% przedsiębiorców ocenia ją jako “dobrą”. Badanie przeprowadzone pod koniec grudnia 2024 roku objęło 201 przedsiębiorstw.

